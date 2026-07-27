Un grave episodio de violación a la intimidad sacude a la Comisaría de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Una agente policial denunció el descubrimiento de una cámara oculta en el baño destinado al personal femenino, lo que derivó en una investigación judicial en curso.
Encontraron cámaras ocultas en el baño de mujeres de una comisaría
La denunciante notó la presencia de la cámara, la cual estaba estratégicamente orientada hacia los sanitarios y los vestuarios de las mujeres en la Comisaría
El caso ha generado conmoción en la fuerza de seguridad de Entre Ríos y ha puesto en tela de juicio los protocolos internos de la institución.
La Justicia avanza para determinar las responsabilidades y esclarecer si existió un intento de encubrimiento por parte de personal policial de esa Comisaría.
El hallazgo de las cámaras en la Comisaría
El hallazgo se produjo hace aproximadamente 3 semanas, cuando la denunciante notó la presencia de la cámara, la cual estaba estratégicamente orientada hacia los sanitarios y los vestuarios de las mujeres. Inmediatamente, la oficial comunicó la situación a sus superiores jerárquicos y a las autoridades departamentales.
Ante la falta de respuestas claras, la agente decidió radicar la denuncia formal ante la Justicia. Se solicitó un allanamiento en la Comisaría de Gualeguay,. El operativo se concretó durante la tarde del jueves pasado, con la participación de funcionarios judiciales y efectivos policiales, en un clima de alta tensión dentro de la fuerza.
Uno de los principales ejes de la pesquisa consiste en analizar cómo actuaron los responsables de la comisaría tras tomar conocimiento del dispositivo. Los investigadores indagan posibles irregularidades, como la destrucción u ocultamiento de pruebas, o cualquier maniobra destinada a entorpecer el avance de la causa.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido los resultados concretos del allanamiento ni han informado sobre personas imputadas o identificadas como sospechosas. La cámara ya no se encontraba en la Comisaría cuando se realizó el procedimiento, lo que complica la obtención de evidencias directas, como posibles grabaciones. La investigación también busca determinar si hubo incumplimientos de deberes por parte del personal policial o violaciones a protocolos de preservación de la escena.
En pocas palabras
- Cámara oculta: Denuncian hallazgo de dispositivo de grabación en el baño de mujeres de la Comisaría Primera de Gualeguay, Entre Ríos.
- Investigación judicial: La fiscal Mariángeles Schell ordenó un allanamiento en la dependencia policial tras la denuncia de una agente.
- Sospechas de encubrimiento: Se investiga la actuación de los responsables de la comisaría tras conocerse el hallazgo del dispositivo.