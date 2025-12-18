Vargas Arizu se sumó a las críticas contra Sturzenegger por sus dichos sobre la vitivinicultura

Vargas Arizu

"Es una falta de respeto", dijo Vargas Arizu

A través de sus redes sociales, Vargas Arizu calificó como “una falta de respeto” las declaraciones. “@fedesturze, no logro comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto. Desde @MendozaGobierno hemos impulsado este proceso de desregulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas que impedían el libre mercado y entorpecían el desarrollo del sector, tanto en nuestro país como en el mundo”, escribió.

En ese sentido, aclaró que el Gobierno provincial solo solicitó mantener una de esas regulaciones. “Una sola de estas normas, el CIU obligatorio, respaldada por el Gobierno de la Provincia y por este Ministerio, pedimos que continúe su curso habitual y normal”, señaló.

El ministro destacó además el peso de la vitivinicultura en la provincia. “Mendoza cuenta con 874 bodegas y más de dos mil marcas en el mercado internacional. Sabemos de lo que hablamos y de lo que producimos. Nuestra historia ha dejado una huella en el mundo”, sostuvo. Y añadió: “Insisto, es una falta de respeto, más aún apelando a los resultados de las últimas elecciones, donde nuestra provincia, en una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, obtuvo más del 54% de los votos en favor del proyecto político del presidente Javier Milei”.

“Advertimos una judicialización que podría haberse evitado con un mínimo de empatía. Lo invito a reflexionar sobre sus dichos, en pos de proteger la imagen de quienes a diario trabajan para hacer de este sector uno de los pilares fundamentales de nuestra bebida nacional”, concluyó Vargas Arizu.

viñateros.jpg Las expresiones de Federico Sturzenegger causaron revuelo en el sector vitivinícola.

En la misma línea, COVIAR y la Asociación de Viñateros de Mendoza repudiaron las declaraciones de Sturzenegger y remarcó que “la vitivinicultura no es un espectáculo deportivo: es producción, es desarrollo económico genuino, es fuente de trabajo y es identidad cultural de nuestra querida Argentina”.