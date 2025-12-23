Milei respondió a la carta que le envió la Iglesia Católica firmada por el arzobispo Colombo

conferencia episcopal argentina Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Argentina: Raúl Pizarro, César Fernández, Marcelo Colombo y Ángel Rossi. Foto: Conferencia Epsicopal Argentina

El documento de la Iglesia Católica

Con la firma principal del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, la Conferencia Episcopal Argentina le envió el 15 de diciembre una carta al presidente Javier Milei. También la rubricaron los vicepresidentes de esa institución: Ángel Rossi y César Fernández, azobispos de Córdoba y Jujuy.

La relación de los referentes del catolicismo con el gobierno nacional ha tenido algunos puntos de tensión a partir de las críticas de la Iglesia por la situación social en la Argentina, sobre todo en lo relacionado con los jubilados.

Ahora, frente a este intercambio de notas, algunos medios nacionales consideraron que hay un acercamiento aunque también hicieron notar que "no hay audiencia a la vista"-

La misiva de la CEA hizo referencia al deseo de alcanzar la paz social y a la predisposición a contribuir con ese objetivo: "Deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar.

También destacaron los curas: "Confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad".

cea._carta_al_presidente_de_la_nacion_javier_milei._151225

La respuesta de Javier Milei

Javier Milei respondió este martes a la Iglesia con su compromiso a sostenter un diálogo "respetuoso y fecundo".

Tras los agradecimientos de rigor, el presidente destacó: "Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho".