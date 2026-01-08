Cómo tramitar acompañantes terapéuticos en PAMI

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado, apoderada o familiar y se puede llevar a cabo en la web, aplicación Mi PAMI o en la correspondiente agencia.

PAMI.jpg PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

PAMI detalla en su página web no solo los requisitos para el trámite del subsidio para jubilados, sino que también declara cómo se deben afrontar.

Requisitos para solicitar un cuidador para adultos mayores:

Ser afiliado/a de PAMI

Presentar limitaciones funcionales psicofísicas

No contar con una red de apoyo efectiva

La prestación está sujeta a la evaluación del equipo social de PAMI para determinar la necesidad y la capacidad del entorno familiar de brindar ayuda

El objetivo es afrontar la dependencia funcional de los jubilados y pensionados y permitir que la persona afiliada pueda permanecer en su hogar, mejorando su calidad de vida y recibiendo asistencia en tareas cotidianas.

PAMI: qué documentación se necesita para el programa Subsidio para auxiliar domiciliario

Esta prestación del PAMI está sujeta a evaluación del Equipo Social de la situación de dependencia funcional y capacidad del entorno familiar de brindar ayuda.

Documento Nacional de identidad.

Último recibo de cobro o credencial de afiliación

Consentimiento informado

Informe médico

Nota Solicitud

