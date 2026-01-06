Recomendaciones PAMI: cómo evitar los riesgos para la salud por las altas temperaturas

Con la llegada del calor aparecen nuevos riesgos de los cuales los adultos mayores deben cuidarse, por eso el PAMI les brinda a sus afiliados una serie de importantes recomendaciones para evitar riesgos en la salud debido a las altas temperaturas. Con pequeños hábitos diarios se hace la diferencia para disfrutar el verano con más bienestar.
La obra social de los adultos mayores comparte en sus medios de comunicación recomendaciones simples para cuidarse, saber qué hacer ante señales de alerta y acceder a los servicios de PAMI durante el verano.
PAMI: recomendaciones para evitar riesgos en la salud debido a las altas temperaturas
Ante las altas temperaturas, los adultos mayores deben estar atentos a los siguientes riesgos para la salud:
- Golpe de calor
- Deshidratación
- Quemaduras solares
- Enfermedades transmitidas por mosquitos (para más información ver aquí)
Algunas de las recomendaciones para evitar cualquier tipo de riesgos en la salud son:
- Hidratarse constantemente
- Usar protector solar
- Evitar el consumo excesivo de grasa, sal y azúcar
- Permanecer en espacios ventilados
Qué hacer ante señales de alerta y cómo acceder a los servicios de PAMI durante el verano
Golpe de calor
Las altas temperaturas pueden afectar la salud y provocar golpes de calor, una condición que requiere atención inmediata. Cómo prevenirlo:
- Tomá agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
- Evitá salir o hacer esfuerzo entre las 10 y las 16.
- Usá ropa liviana, holgada y de colores claros.
- Buscá lugares frescos y ventilados.
- Evitá bebidas alcohólicas, muy azucaradas o muy frías.
- Elegí comidas livianas, frutas y verduras.
- Permanecé en lugares frescos, con sombra y buena ventilación.
- Usá protector solar y reaplicalo cada 2 horas.
En días de calor extremo, evitá salir: hacé tus trámites y consultas desde tu casa utilizando Mi PAMI.
Síntomas leves:
- Piel caliente y enrojecida
- Dolor de cabeza
- Mareo
- Calambres musculares
- Sed intensa y sequedad en la boca
- Sudoración excesiva
- Agotamiento, cansancio o debilidad
- Qué hacer:
Hidratate inmediatamente, buscá la sombra o un lugar fresco y humedecé tu piel con agua fría.
Síntomas graves:
- Fiebre alta (más de 39°C)
- Confusión o desorientación
- Pérdida de conciencia
-Qué hacer:
Llamá a emergencias o dirigitie al Centro de Salud más cercano, buscá un lugar fresco y ventilado, retirá el exceso de ropa, enfriá el cuerpo con agua fría, tomá agua (solo en casos de que la persona esté consciente).
-Qué no hacer:
- No tomes medicamentos para la fiebre, no frotes tu piel con alcohol.
- Hidratación y alimentación en verano
Durante el verano el cuerpo pierde más líquidos y necesita mayor hidratación y una alimentación adecuada.
- Tomá agua varias veces al día.
- No esperes a tener sed para hidratarte.
- Elegí frutas y verduras frescas.
- Evitá comidas pesadas y el exceso de sal.
- Conservá los alimentos en frío y descartá los que están en mal estado.
- Usá siempre agua segura para beber y cocinar.
Una buena hidratación ayuda a prevenir mareos, cansancio y descomposturas.
Cuidado de la piel
La exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras, manchas, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Para evitarlo seguí estas recomendaciones:
- Usá protector solar con factor 30 o más y reaplicalo cada 2 horas.
- Protegé cabeza, cuello y labios.
- Consultá si notás cambios en lunares o manchas en la piel.
Cuidar la salud visual en verano
El sol intenso, el cloro de las piletas y el aire acondicionado pueden afectar los ojos.
- Usá anteojos con filtro UV
- Protegé los ojos en piletas y playas
- Consultá ante enrojecimiento, dolor o irritación persistente