Recomendaciones PAMI: cómo evitar los riesgos para la salud por las altas temperaturas

PAMI-altas-temperaturas-riesgos-para-la-salud-1 El verano trae días de descanso, encuentros y movimiento, pero también altas temperaturas y algunos riesgos para la salud, especialmente en personas mayores.

Qué hacer ante señales de alerta y cómo acceder a los servicios de PAMI durante el verano

Golpe de calor

Las altas temperaturas pueden afectar la salud y provocar golpes de calor, una condición que requiere atención inmediata. Cómo prevenirlo:

Tomá agua con frecuencia, aunque no tengas sed.

Evitá salir o hacer esfuerzo entre las 10 y las 16.

Usá ropa liviana, holgada y de colores claros.

Buscá lugares frescos y ventilados.

Evitá bebidas alcohólicas, muy azucaradas o muy frías.

Elegí comidas livianas, frutas y verduras.

Permanecé en lugares frescos, con sombra y buena ventilación.

Usá protector solar y reaplicalo cada 2 horas.

En días de calor extremo, evitá salir: hacé tus trámites y consultas desde tu casa utilizando Mi PAMI.

Síntomas leves:

Piel caliente y enrojecida

Dolor de cabeza

Mareo

Calambres musculares

Sed intensa y sequedad en la boca

Sudoración excesiva

Agotamiento, cansancio o debilidad

- Qué hacer:

Hidratate inmediatamente, buscá la sombra o un lugar fresco y humedecé tu piel con agua fría.

Síntomas graves:

Fiebre alta (más de 39°C)

Confusión o desorientación

Pérdida de conciencia

-Qué hacer:

Llamá a emergencias o dirigitie al Centro de Salud más cercano, buscá un lugar fresco y ventilado, retirá el exceso de ropa, enfriá el cuerpo con agua fría, tomá agua (solo en casos de que la persona esté consciente).

-Qué no hacer:

No tomes medicamentos para la fiebre, no frotes tu piel con alcohol.

Hidratación y alimentación en verano

Durante el verano el cuerpo pierde más líquidos y necesita mayor hidratación y una alimentación adecuada.

Tomá agua varias veces al día.

No esperes a tener sed para hidratarte.

Elegí frutas y verduras frescas.

Evitá comidas pesadas y el exceso de sal.

Conservá los alimentos en frío y descartá los que están en mal estado.

Usá siempre agua segura para beber y cocinar.

Una buena hidratación ayuda a prevenir mareos, cansancio y descomposturas.

Cuidado de la piel

La exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras, manchas, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Para evitarlo seguí estas recomendaciones:

Usá protector solar con factor 30 o más y reaplicalo cada 2 horas.

Protegé cabeza, cuello y labios.

Consultá si notás cambios en lunares o manchas en la piel.

Cuidar la salud visual en verano

El sol intenso, el cloro de las piletas y el aire acondicionado pueden afectar los ojos.