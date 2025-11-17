No son las pirámides, ni la Gran muralla china: la única construcción en el mundo que se ve desde el espacio

Mucha más conocida, esta construcción difiere de la Gran Muralla china y de las Pirámides de Egipto, tanto por su tamaño, como por su forma y fama: Descubre cuál es la única y enigmática construcción del mundo que se puede ver desde el espacio exterior a simple vista.

mar de plastico en almeria

La única construcción en el mundo que se puede ver desde el espacio

En la región de Almería, España, se extiende una vasta área de más de 40.000 hectáreas de invernaderos. A esta se la conoce como el "mar de plástico" y es una gigantesca construcción que tiene la característica especial de ser la única visible desde el espacio, algo que ni siquiera pueden ostentar monumentos emblemáticos e intrigantes como la Gran Muralla china y las Pirámides de Egipto.