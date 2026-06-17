¿Por qué dan calambres al dormir? La verdadera razón detrás de este molesto dolor nocturno

calambres en la noche

¿Qué significa tener calambres en la noche?

Los calambres musculares nocturnos son contracciones súbitas, involuntarias y dolorosas que atacan principalmente a las extremidades inferiores. Al estar acostados, se conjugan varios factores fisiológicos en nuestro cuerpo que preparan el escenario perfecto para que aparezcan:

Músculos en reposo prolongado: Pasar muchas horas sin mover las piernas favorece la rigidez y los espasmos en las fibras musculares.

Pasar muchas horas sin mover las piernas favorece la rigidez y los espasmos en las fibras musculares. Disminución de la circulación: Cuando entramos en estado de reposo profundo, el flujo sanguíneo disminuye ligeramente de forma natural, lo que puede reducir momentáneamente la oxigenación en los músculos.

Cuando entramos en estado de reposo profundo, el flujo sanguíneo disminuye ligeramente de forma natural, lo que puede reducir momentáneamente la oxigenación en los músculos. Malas posturas al dormir: Ciertas posiciones en la cama pueden comprimir los nervios o los vasos sanguíneos, detonando una tensión muscular involuntaria.

Las causas principales: ¿Por qué te dan tirones mientras duermes?

Si este problema se ha vuelto una constante en tus noches, es momento de analizar tu rutina diaria. Los especialistas señalan que detrás de estos molestos dolores suelen esconderse las siguientes causas:

Deshidratación: No beber suficiente agua durante el día altera el equilibrio de los líquidos y minerales en el organismo, lo que provoca que los músculos se contraigan involuntariamente.

No beber suficiente agua durante el día altera el equilibrio de los líquidos y minerales en el organismo, lo que provoca que los músculos se contraigan involuntariamente. Deficiencia de electrolitos: Niveles bajos de minerales esenciales como el magnesio, potasio, calcio o sodio alteran las señales nerviosas de los músculos.

Niveles bajos de minerales esenciales como el alteran las señales nerviosas de los músculos. Sedentarismo: Pasar demasiado tiempo sentado (algo muy común en los trabajos de oficina actuales) afecta directamente el tono muscular, haciendo que las fibras reaccionen mal durante el descanso.

Pasar demasiado tiempo sentado (algo muy común en los trabajos de oficina actuales) afecta directamente el tono muscular, haciendo que las fibras reaccionen mal durante el descanso. Fatiga o sobrecarga muscular: Hacer ejercicio extenuante o caminar demasiado sin una sesión posterior de estiramientos deja los músculos sobrecargados y propensos a contracturas nocturnas.

Hacer ejercicio extenuante o caminar demasiado sin una sesión posterior de estiramientos deja los músculos sobrecargados y propensos a contracturas nocturnas. Cambios hormonales y embarazo: Es una queja sumamente común entre las mujeres embarazadas, debido a los cambios drásticos en la circulación sanguínea y la presión que ejerce el útero sobre las venas de las piernas.

Es una queja sumamente común entre las mujeres embarazadas, debido a los cambios drásticos en la circulación sanguínea y la presión que ejerce el útero sobre las venas de las piernas. Problemas circulatorios o compresión nerviosa: Una deficiencia en el sistema vascular periférico o una mala postura prolongada en el colchón pueden ser los detonantes directos.

calambres nocturnos en las piernas

¿Cómo prevenir los calambres nocturnos? Consejos prácticos para tu rutina

Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, ganarle la batalla a los calambres es más sencillo de lo que parece. Estos son algunos cambios que puedes implementar desde hoy mismo antes de irte a la cama:

Mantente bien hidratado: Asegúrate de tomar agua constantemente a lo largo del día, especialmente si vives en zonas calurosas o si realizas actividad física de manera regular.

Asegúrate de tomar agua constantemente a lo largo del día, especialmente si vives en zonas calurosas o si realizas actividad física de manera regular. Mejora tu alimentación: Integra a tu dieta alimentos ricos en potasio y magnesio. Excelentes opciones son la banana, la palta, las espinacas, los frutos secos y los lácteos.

Integra a tu dieta alimentos ricos en potasio y magnesio. Excelentes opciones son la banana, la palta, las espinacas, los frutos secos y los lácteos. Estira antes de acostarte: Dedica de 3 a 5 minutos a realizar estiramientos suaves de piernas, pantorrillas y pies antes de meterte a la cama. Esto relajará las fibras musculares.

Dedica de 3 a 5 minutos a realizar estiramientos suaves de piernas, pantorrillas y pies antes de meterte a la cama. Esto relajará las fibras musculares. Cuida tu postura al descansar: Evita dormir con las piernas cruzadas o con cobijas/sábanas demasiado apretadas que fuercen a tus pies a apuntar hacia abajo, ya que esto acorta el músculo de la pantorrilla y propicia el tirón.

calambres al dormir

¿Cuándo deberías preocuparte y acudir al médico?

Aunque la gran mayoría de los calambres nocturnos son inofensivos y se resuelven solos con un poco de masaje y paciencia, no debes ignorarlos si se vuelven crónicos.

Es fundamental que consultes con un profesional de la salud si los calambres ocurren con tanta frecuencia que interrumpen tu sueño todas las noches, si el dolor persiste al día siguiente, o si vienen acompañados de hinchazón en las piernas, debilidad muscular, enrojecimiento o pérdida de la sensibilidad. En estos escenarios, el calambre podría ser el síntoma de una condición médica subyacente (como insuficiencia venosa o neuropatías) que requiere un diagnóstico preciso.