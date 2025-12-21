Golpeó a sus hijastro hasta fracturarlo. Un caso de maltrato infantil arribó a una condena contra el padrastro agresor que pateó a un niño de 3 años hasta quebrarle una pierna. El sujeto quedó al borde de ir a la cárcel.
Maltrato infantil: un padrastro fue condenado por golpear a un niño hasta fracturarlo
El hombre recibió una pena por el caso de maltrato infantil que lo dejó al borde de ir a la cárcel. Pateó a un niño de 3 años hasta quebrarle una pierna
El hecho ocurrió en Godoy Cruz a mediados de 2021. Desde hace casi un mes que Luis Martín Farías (30) comenzó a ser juzgado, en busca de demostrar su inocencia.
Sin embargo, este miércoles la jueza Belén Renna lo declaró culpable por las lesiones graves que produjo y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en efectivo, tal como había solicitado el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello durante la etapa de alegatos.
Por el momento el golpeador mantendrá la libertad, pero si la sentencia queda firme con esas condiciones pasará a cumplir la pena en la cárcel.
Maltrato infantil en Godoy Cruz
El 1 de julio de 2021 Luis Martín Farías (30) se encontraba con su pareja en el domicilio donde convivían, en Villa Hipódromo, Godoy Cruz. En el lugar estaban un hijo de la mujer, de 3 años, y una bebé de 3 meses. La madre de familia tomó a su hija más pequeña en brazos y se fueron a comprar a un kiosco cercano cerca del mediodía. Cuando regresó a los pocos minutos se encontró con una alarmante situación.
Según su relato, el niño de 3 años estaba en el suelo, llorando y tocándose la pierna izquierda. Luis Farías le explicó que se había caído de la silla donde estaba sentado esperando la comida. Inmediatamente se dirigieron al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde le diagnosticaron una fractura de cadera y tuvo que ser operado en dos ocasiones.
Las sospechas sobre maltrato infantil nacieron cuando el propio niño le dijo a su madre, según lo que declaró, que su padrastro le había dado una patada y "me hizo pupa". Incluso un perito médico determinó que la lesión que tenía el menor de edad no era coincidente con una caída de silla sino con un traumatismo externo más fuerte.
En la investigación penal se realizó una encuesta ambiental donde vecinos y personas del entorno familiar detallaron que habían visto al hombre tornarse violento contra el niño y hasta que el niño decía que en ocasiones lo hacía dormir "en la cucha del perro".