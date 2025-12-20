La Policía detuvo a 2 conductores alcoholizados: uno intentó escapar por calle Arístides

Controles de alcoholemia

La Policía estuvo a cargo de los operativos

El test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito municipal arrojó un resultado alarmante de 3 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra 6 veces superior al límite permitido para conducir. Por esta razón, el hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Primer Juzgado Contravencional.

Horas más tarde, aproximadamente a las 5.30, otro incidente similar ocurrió en Guaymallén.

Personal de Vial detuvo la marcha de un automóvil Volkswagen Gol en la intersección de Acceso Este y Tirasso. La conductora (el parte policial no precisó la edad) fue sometida a un test de alcoholemia que indicó 2.05 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que también supera ampliamente el máximo legal.

Ambos casos ponen de manifiesto la imprudencia al volante bajo los efectos del alcohol, con los consiguientes riesgos para la seguridad vial, y la intervención de las autoridades para sacar de circulación a los conductores alcoholizados.