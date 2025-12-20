En la madrugada de este sábado, la Policía de Mendoza aprehendió a 2 conductores alcoholizados en diferentes operativos realizados en el Gran Mendoza: uno en Ciudad y otro en Guaymallén. Ambos manejaban con niveles de alcohol en sangre muy por encima de lo permitido. Uno de ellos casi colisiona a un patrullero mientras intentaba evadir un control en calle Arístides.
La Policía detuvo a 2 conductores alcoholizados: uno intentó escapar por calle Arístides
Alrededor de las 4.15, efectivos policiales de la Comisaría 6° realizaban un patrullaje preventivo por calle Arístides cuando observaron una camioneta Peugeot Partner de la empresa Andreani.
El conductor, de 42 años, intentó cruzar semáforos en rojo y sobrepasar al personal policial, casi provocando una colisión. Los agentes iniciaron una persecución y lograron detener el vehículo a la altura de calle Paso de los Andes e Italia.
El test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito municipal arrojó un resultado alarmante de 3 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra 6 veces superior al límite permitido para conducir. Por esta razón, el hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Primer Juzgado Contravencional.
Horas más tarde, aproximadamente a las 5.30, otro incidente similar ocurrió en Guaymallén.
Personal de Vial detuvo la marcha de un automóvil Volkswagen Gol en la intersección de Acceso Este y Tirasso. La conductora (el parte policial no precisó la edad) fue sometida a un test de alcoholemia que indicó 2.05 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que también supera ampliamente el máximo legal.
Ambos casos ponen de manifiesto la imprudencia al volante bajo los efectos del alcohol, con los consiguientes riesgos para la seguridad vial, y la intervención de las autoridades para sacar de circulación a los conductores alcoholizados.