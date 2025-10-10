Inicio prisión domiciliaria
Confirmaron la prisión domiciliaria para el policía acusado de matar a un ladrón en Luján de Cuyo

José Funes (40) el policía que disparó 8 veces contra Federico García, un hombre de amplio prontuario, esperará el juicio en la casa de su pareja y no irá al penal

Paola Alé
Paola Alé
El policía José Funes está imputado de homicidio agravado. Le disparó 8 veces a un hombre que presuntamente le había robado el arma reglamentaria.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

José Funes (40), el policía imputado por interceptar, disparar 8 veces y herir al ex convicto Federico García Gioia en una arteria muy transitada de Luján de Cuyo (quien luego falleció en el Hospital Central), no irá al penal, sino que cumplirá prisión domiciliaria en la casa de su pareja.

Así lo decidió el fiscal Gustavo Pirrello tras el pedido de la abogada del imputado, Susana Soleti. En la tarde de este viernes se confirmó el pedido, tras chequear que la vivienda de la mujer de Funes fuese apta para cumplir prisión domiciliaria allí.

Además, se pedirá un cambio de carátula, ya que, tal y como lo plantea la abogada defensora, no se trataría de un caso de gatillo fácil, sino que Funes actuó bajo el paraguas de la ley, incluso dando la voz de "alto" la que el ex convicto no acató.

tiroteo luján delincuente policia 3
El policía disparó 8 veces contra García Gioia, quien a raíz de un balazo en la cabeza, perdió el dominio de auto y volcó. Luego, falleció en el hospital Central.

Podría ser un caso de exceso de legítima defensa

Si bien actualmente la carátula de la causa del policía es homicidio agravado, ya que el fiscal que investiga la causa consideró que no hubo motivos por los cuales el uniformado -que en ese momento estaba vestido de civil- disparara 8 veces su arma contra Federico García Gioia, la abogada pedirá que se considere el cambio de carátula.

Este se refiere al exceso de legítima defensa, pero hay dudas por lo que el ladrón no contaba con armas en el momento de recibir los disparos.

Federico Garcia baleado en luján 3
Este era Federico García, el joven con antecedentes policiales baleado en Luján de Cuyo, que luego falleció en el Hospital Central.

El robo del arma reglamentaria, una pieza clave

Funes, quien se desempeña en la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), había sufrido un robo el viernes 3 de octubre: le sustrajeron objetos personales, entre ellos su arma reglamentaria, del interior de su vehículo. Fue en la calle Sáenz Peña de Luján de Cuyo.

El lunes 5 de octubre, el policía identificó el auto en el que se trasladaba quien supuestamente le había robado su arma el viernes: Federico García Gioia. Lo interceptó en la calle Azcuénaga y Libertad, cerca de las 9.30 de la mañana, ordenándole que se detuviera. El hombre que manejaba un vehículo Chevrolet Prisma de color gris oscuro, no lo hizo. Y allí recibió ocho disparos: uno de ellos le impactó en la cabeza.

A raíz del impacto, el hombre dejó de tener dominio de su auto y volcó.

García Gioia fue internado en el hospital Central, donde más tarde falleció. Tenía 37 años y desde el 2016, contaba con diversas entradas y salidas a la cárcel.

