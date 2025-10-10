Confirmaron la prisión domiciliaria para el policía acusado de matar a un ladrón en Luján de Cuyo

tiroteo luján delincuente policia 3 El policía disparó 8 veces contra García Gioia, quien a raíz de un balazo en la cabeza, perdió el dominio de auto y volcó. Luego, falleció en el hospital Central. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Podría ser un caso de exceso de legítima defensa

Si bien actualmente la carátula de la causa del policía es homicidio agravado, ya que el fiscal que investiga la causa consideró que no hubo motivos por los cuales el uniformado -que en ese momento estaba vestido de civil- disparara 8 veces su arma contra Federico García Gioia, la abogada pedirá que se considere el cambio de carátula.

Este se refiere al exceso de legítima defensa, pero hay dudas por lo que el ladrón no contaba con armas en el momento de recibir los disparos.

Federico Garcia baleado en luján 3 Este era Federico García, el joven con antecedentes policiales baleado en Luján de Cuyo, que luego falleció en el Hospital Central.

El robo del arma reglamentaria, una pieza clave

Funes, quien se desempeña en la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), había sufrido un robo el viernes 3 de octubre: le sustrajeron objetos personales, entre ellos su arma reglamentaria, del interior de su vehículo. Fue en la calle Sáenz Peña de Luján de Cuyo.

El lunes 5 de octubre, el policía identificó el auto en el que se trasladaba quien supuestamente le había robado su arma el viernes: Federico García Gioia. Lo interceptó en la calle Azcuénaga y Libertad, cerca de las 9.30 de la mañana, ordenándole que se detuviera. El hombre que manejaba un vehículo Chevrolet Prisma de color gris oscuro, no lo hizo. Y allí recibió ocho disparos: uno de ellos le impactó en la cabeza.

A raíz del impacto, el hombre dejó de tener dominio de su auto y volcó.

García Gioia fue internado en el hospital Central, donde más tarde falleció. Tenía 37 años y desde el 2016, contaba con diversas entradas y salidas a la cárcel.