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Disturbios en Ciudad

Clavó festejo con bombo y pistola en plena Arístides y escapó

La Policía secuestró el arma de fuego, aunque el hombre logró escapar entre la multitud que celebraba el triunfo de la Selección. El hecho sucedió en Arístides

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El arma y las balas secuestradas durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

El arma y las balas secuestradas durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

Un hombre escapó entre la multitud luego de forcejear con policías y abandonó una pistola cargada en plena avenida Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza, durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026.

El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 21.40, en la intersección de Arístides Villanueva y Coronel Rodríguez. En ese momento, efectivos policiales realizaban un operativo para hacer descender a varias personas del techo de un local comercial.

Según el parte policial, un transeúnte alertó a los policías sobre un hombre de aproximadamente 1,80 metros de altura, de contextura robusta, que llevaba un bombo y tenía un arma de fuego.

Los festejos por el triunfo de la Selecci&oacute;n argentina tambi&eacute;n se concentraron en la peatonal de la Ciudad de Mendoza.

Los festejos por el triunfo de la Selección argentina también se concentraron en la peatonal de la Ciudad de Mendoza.

Al intentar identificarlo, los efectivos observaron que el sospechoso ocultó una de sus manos dentro del buzo y alcanzaron a ver el arma. Cuando intentaron detenerlo, se produjo un forcejeo y cayeron al suelo.

En ese momento, varias personas comenzaron a arrojar objetos contundentes hiriendo a dos uniformados, lo que permitió que el hombre escapara entre la multitud.

Lesiones, fuga y el secuestro de la pistola cargada

Pese a la fuga, los efectivos lograron secuestrar una pistola Bersa calibre 22, con un proyectil en la recámara y un cargador con ocho cartuchos. También quedó en el lugar el buzo que llevaba el sospechoso, el cual fue incorporado a la investigación como evidencia.

Como consecuencia del incidente, un efectivo de la Unidad de Acción Preventiva sufrió un corte en la nuca y otro policía recibió un golpe en una mano.

La causa quedó caratulada como averiguación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Otros incidentes durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina

Según informó el director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat, el operativo desplegado durante la celebración por la victoria de la Selección argentina dejó un saldo de 7 detenidos, tres policías heridos, daños en colectivos y un conductor arrestado, en distintos hechos registrados en la provincia.

También se registró una persona baleada en San Martín; aunque desde el Gobierno aclararon que el episodio no ocurrió en el lugar donde se desarrollaban los festejos.

En pocas palabras

  • Festejo con arma: Un hombre exhibió una pistola cargada en plena avenida Arístides durante los festejos de la Selección argentina.
  • Fuga y secuestro: El sospechoso escapó tras forcejear con la policía, pero se secuestró una pistola Bersa calibre 22.
  • Incidentes mayores: Los festejos por el triunfo de la Selección argentina también registraron 7 detenidos y 3 policías heridos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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