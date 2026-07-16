Un hombre escapó entre la multitud luego de forcejear con policías y abandonó una pistola cargada en plena avenida Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza, durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026.
Clavó festejo con bombo y pistola en plena Arístides y escapó
La Policía secuestró el arma de fuego, aunque el hombre logró escapar entre la multitud que celebraba el triunfo de la Selección. El hecho sucedió en Arístides
El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 21.40, en la intersección de Arístides Villanueva y Coronel Rodríguez. En ese momento, efectivos policiales realizaban un operativo para hacer descender a varias personas del techo de un local comercial.
Según el parte policial, un transeúnte alertó a los policías sobre un hombre de aproximadamente 1,80 metros de altura, de contextura robusta, que llevaba un bombo y tenía un arma de fuego.
Al intentar identificarlo, los efectivos observaron que el sospechoso ocultó una de sus manos dentro del buzo y alcanzaron a ver el arma. Cuando intentaron detenerlo, se produjo un forcejeo y cayeron al suelo.
En ese momento, varias personas comenzaron a arrojar objetos contundentes hiriendo a dos uniformados, lo que permitió que el hombre escapara entre la multitud.
Lesiones, fuga y el secuestro de la pistola cargada
Pese a la fuga, los efectivos lograron secuestrar una pistola Bersa calibre 22, con un proyectil en la recámara y un cargador con ocho cartuchos. También quedó en el lugar el buzo que llevaba el sospechoso, el cual fue incorporado a la investigación como evidencia.
Como consecuencia del incidente, un efectivo de la Unidad de Acción Preventiva sufrió un corte en la nuca y otro policía recibió un golpe en una mano.
La causa quedó caratulada como averiguación por tenencia ilegal de arma de fuego.
Otros incidentes durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina
Según informó el director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat, el operativo desplegado durante la celebración por la victoria de la Selección argentina dejó un saldo de 7 detenidos, tres policías heridos, daños en colectivos y un conductor arrestado, en distintos hechos registrados en la provincia.
También se registró una persona baleada en San Martín; aunque desde el Gobierno aclararon que el episodio no ocurrió en el lugar donde se desarrollaban los festejos.
En pocas palabras
- Festejo con arma: Un hombre exhibió una pistola cargada en plena avenida Arístides durante los festejos de la Selección argentina.
- Fuga y secuestro: El sospechoso escapó tras forcejear con la policía, pero se secuestró una pistola Bersa calibre 22.
- Incidentes mayores: Los festejos por el triunfo de la Selección argentina también registraron 7 detenidos y 3 policías heridos.