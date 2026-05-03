Giro inesperado: un hombre fue detenido acusado de envenenar comida para bebés

Un caso inesperado en Austria

Más precisamente, este hombre exigía el pago inmediato de 11,7 millones de euros en criptomonedas. En el caso de no darse, seguiría envenenando bebés.

El etilenglicol es una sustancia química incolora y dulce, utilizada comúnmente en anticongelantes, pero que resulta altamente tóxica para el organismo humano.

Ante la posibilidad del uso de este veneno, la policía del país ctivó un protocolo de emergencia que incluyó el retiro preventivo de miles de unidades de puré y papillas y la búsqueda de este hombre.

Alimentacion-complementaria-bebes-trucos-para-que-no-rechacen-la-comida-2.jpg A raíz de la amenaza, la comida para bebés fue retirada de los supermercados.

La captura del sospechoso fue posible gracias a un exhaustivo análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad. En las grabaciones se observaba a un sujeto de mediana edad manipulando productos de manera sospechosa. Su rostro se difundió y la colaboración ciudadana fue clave.

Al momento de su detención, el hombre no ofreció ningún tipo de resistencia, y confesó que su plan estuvo armado únicamente para presionar a las grandes empresas.

Todos los bebés a salvo: no se registraron intoxicaciones

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de las autoridades y la masiva difusión del caso, no se registraron víctimas fatales ni intoxicaciones graves entre los bebés de la zona.

Ahora, el hombre enfrentará cargos por tentativa de asesinato y extorsión agravada, delitos que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión.