Qué va a pasar con el dólar después de las elecciones del domingo según quién gane

En la semana previa a los comicios, el dólar se ha mantenido por encima de los $1.500, incluso llegó al récord de $1.515. En ese sentido, los escenarios que Morgan Stanley le ha planteado a sus clientes explica si la moneda norteamericana subirá y cuánto en Argentina, según los posibles ganadores.

Precio del dolar

El dólar y los escenarios de Morgan Stanley para los posibles ganadores

Los escenarios que ha planteado Morgan Stanley para el precio del dólar en noviembre y diciembre, según quien resulte ganador de las elecciones, son los siguientes: