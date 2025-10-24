Qué va a pasar con el dólar después de las elecciones del domingo según quién gane

Morgan Stanley, la multinacional financiera adelantó lo que puede llegar a pasar con el dólar después de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.
En la semana previa a los comicios, el dólar se ha mantenido por encima de los $1.500, incluso llegó al récord de $1.515. En ese sentido, los escenarios que Morgan Stanley le ha planteado a sus clientes explica si la moneda norteamericana subirá y cuánto en Argentina, según los posibles ganadores.
El dólar y los escenarios de Morgan Stanley para los posibles ganadores
Los escenarios que ha planteado Morgan Stanley para el precio del dólar en noviembre y diciembre, según quien resulte ganador de las elecciones, son los siguientes:
- Gana La Libertad Avanza con 35% o 40% de los votos: el gobierno de Javier Milei tendría todo para avanzar hacia una flotación cambiaria y lo haría con el respaldo de Estados Unidos. En diciembre, el dólar podría llegar a $1.700 y se estabilizaría, al mismo tiempo que la inflación bajaría y se estima un crecimiento económico del 2,5% para el 2026.
- Resultado ajustado en donde el oficialismo obtiene entre el 30% y el 35% de los votos: Esto reduciría la confianza de los mercados y el tipo de cambio mostraría al dólar bajo un precio que iría desde los $1.800 hasta los $2.000 para fin de año.
- La Libertad Avanza sufre una amplia derrota: Este es el peor escenario para el precio del dólar. En ese caso, según Morgan Stanley, la moneda de Estados Unidos, comparada al precio argentino, podría pasar a valer más de $2.000 y habría un retroceso en la actividad económica y en la inversión.
En otras palabras, el informe de Morgan Stanley indica que el dólar va a aumentar su precio, sin importar quien gane y que a fines de años estaría en un mínimo cercano a los $1.700, en un escenario en el que gana La Libertad Avanza a nivel general. En tanto, bajo una derrota contundente, su precio superaría los $2.000.