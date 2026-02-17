Los increíbles beneficios de la manzanilla, te ayuda adelgazar y a dormir mejor

La manzanilla es una de las más populares de todos los tiempos. La mayoría, tomamos esta infusión cuando nos molesta el estómago o estamos malos de la barriga.

Esta bebida se va a convertir en nuestra mejor aliada para despedir el día.

Pues bien, la manzanilla se suma al listado de infusiones que nos sorprende con sus fabulosas propiedades .

Esta bebida se va a convertir en nuestra mejor aliada para despedir el día .

Es cierto que cualquier bebida templada o caliente (que no contenga estimulantes como la cafeína o la teína) tomada por la noche nos ayuda a conciliar el sueño.

Pero la manzanilla va un paso más allá. Se ha demostrado que es buena para combatir el estrés y que funciona incluso para casos de insomnio crónico .

manzanilla2

En estos casos, si la persona que sufría insomnio se tomaba dos veces al día de manera regular durante varias semanas esta infusión, no sólo se dormía más rápido sino que, además, se despertaba menos durante la noche.

Es decir, que esta bebida es idónea para asegurarnos un buen descanso .

Pero aún hay más beneficios para incluir la infusión de manzanilla en tu rutina diaria, pues además de favorecer el descanso y de aliviar el malestar de estómago, nos ayuda a adelgazar durante la noche.

En realidad su propiedad es que controla los niveles de azúcar en sangre . Al igual que otras infusiones, como la de canela, ésta de manzanilla nos ayuda así con la pérdida de peso.

La infusión de manzanilla no suma calorías y, además, nos mantiene hidratados, evitando la acumulación de líquidos. Por lo tanto, es una opción idónea para cualquier edad y, sobre todo, para tomar a última hora del día.

Fuente: abc.es