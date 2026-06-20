Francesco Bagnaia ganó la Carrera Sprint de MotoGP en Brno y los argentinos quedaron retrasados en Moto3

Gran largada y aguante de Francesco Bagnaia en la Sprint del MotoGP

Francesco Bagnaia consiguió en Brno su primera victoria en una carrera corta (Sprint) en la presente temporada con un estilo espectacular: salió disparado y resistió hasta la meta la enorme presión de los pilotos que venían detrás. Partiendo desde la pole position, Ai Ogura tuvo que conformarse con la segunda posición por apenas dos décimas.

Valentín Perrone, larga desde el 14° cajón este domingo en Brno.

Valentín Perrone y Marco Morelli retrasados en la Q2 en Brno

Los pilotos argentinos que compiten en la categoría telonera del MotoGP -Moto3- no tuvieron una buena jornada este sábado en la Clasificación. En la Q2, Valentín Perrone llegó en el 14° lugar, mientras que Marco Morelli, que sufrió una dura caída en la víspera, pese a obtener el OK médico, prefirió guardarse para la carrera del domingo y largará desde boxes.

la pole position del Moto3 lo logró el español David Almansa -Liqui Moly Dynavolt Intact GP- con un tiempo de 02' 04'' 069/1000. Lo siguieron Hakim Danish -AEON Credit - MT Helmets - MSI- (+0'' 017'/1000); y Máximo Quiles -CFMOTO Gaviota Aspar Team- (+0'' 421/1000).

La largada de la divisional Moto3, será a las 6 -hora argentina-.