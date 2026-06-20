El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) consiguió en el GP de República Checa su primera victoria de la temporada en la Carrera Sprint de MotoGP disputada en el circuito de Brno. Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli largarán retrasados en la telonera categoría Moto3.
Francesco Bagnaia ganó la Carrera Sprint de MotoGP en Brno y los argentinos quedaron retrasados en Moto3
El italiano Francesco Bagnaia dominó la carrera Corta del GP de República Checa en MotoGP. En Moto 3 Valentín Perrone quedó 14° en la Qualy 2
Bagnaia se impuso en la prueba corta de este sábado con un tiempo de 18 minutos 55 segundos y 527 milésimas (18' 55'' 527 /1000). Lo escoltaron en el podio el japonés Ai Ogura - SuperFile Trackhouse MotoGP Team- con un tiempo de +0'' 241/1000; mientras que fue tercero el español Marc Marquez -Ducati Lenovo Team- (+0'' 794/1000).
Este domingo, desde las 9 -hora argentina- se correrá la prueba principal, a 21 giros en el circuito de Brno, para completar 113,46 Km (70,5 millas). Se puede ver por TV en ESPN y la plataforma Disney+.
Gran largada y aguante de Francesco Bagnaia en la Sprint del MotoGP
Francesco Bagnaia consiguió en Brno su primera victoria en una carrera corta (Sprint) en la presente temporada con un estilo espectacular: salió disparado y resistió hasta la meta la enorme presión de los pilotos que venían detrás. Partiendo desde la pole position, Ai Ogura tuvo que conformarse con la segunda posición por apenas dos décimas.
Valentín Perrone y Marco Morelli retrasados en la Q2 en Brno
Los pilotos argentinos que compiten en la categoría telonera del MotoGP -Moto3- no tuvieron una buena jornada este sábado en la Clasificación. En la Q2, Valentín Perrone llegó en el 14° lugar, mientras que Marco Morelli, que sufrió una dura caída en la víspera, pese a obtener el OK médico, prefirió guardarse para la carrera del domingo y largará desde boxes.
la pole position del Moto3 lo logró el español David Almansa -Liqui Moly Dynavolt Intact GP- con un tiempo de 02' 04'' 069/1000. Lo siguieron Hakim Danish -AEON Credit - MT Helmets - MSI- (+0'' 017'/1000); y Máximo Quiles -CFMOTO Gaviota Aspar Team- (+0'' 421/1000).
La largada de la divisional Moto3, será a las 6 -hora argentina-.