Passarella, Fillol, Kempes y otros campeones del Mundial 78 reaparecieron para armar la Copa del Mundo

Justamente los célebres futbolistas participaron de una publicidad de la empresa LEGO que permite a los fanáticos armar una réplica del máximo trofeo del fútbol internacional.

lego 1 La Copa del Mundo LEGO es furor a nivel mundial.

Passarella, Fillol, Kempes, el Conejo Tarantini, Daniel Bertoni y Julio Ricardo Villa son los que aparecen en las redes sociales alzando el trofeo construido con piezas. "48 años y este equipo sigue con el alma intacta", indicó la publicación.