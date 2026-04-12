Passarella, Fillol, Kempes y otros campeones del Mundial 78 reaparecieron para armar la Copa del Mundo

Daniel Passarella, el Pato Fillol, Mario Kempes y otros miembros de la Selección argentina campeona del Mundial de 1978 reaparecieron como protagonistas de un video viral a menos de dos meses de la disputa de la Copa del Mundo.
Daniel Passarella, el Pato Fillol, Mario Kempes y otros miembros de la Selección argentina campeona del Mundial de 1978 reaparecieron como protagonistas de un video viral.
Daniel Passarella, el Pato Fillol, Mario Kempes y otros miembros de la Selección argentina campeona del Mundial de 1978 reaparecieron como protagonistas de un video viral a menos de dos meses de la disputa de la Copa del Mundo.
Justamente los célebres futbolistas participaron de una publicidad de la empresa LEGO que permite a los fanáticos armar una réplica del máximo trofeo del fútbol internacional.
Passarella, Fillol, Kempes, el Conejo Tarantini, Daniel Bertoni y Julio Ricardo Villa son los que aparecen en las redes sociales alzando el trofeo construido con piezas. "48 años y este equipo sigue con el alma intacta", indicó la publicación.
En el video de lanzamiento a nivel internacional, revelado hace pocos días, los protagonistas son Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
El Trofeo de la Copa Mundial LEGO, en acción conjunta entre la empresa y la FIFA, está compuesto por exactamente 2.842 piezas y mide 36,5 centímetros, igual que el original.
La réplica LEGO es casi idéntica del original ha sido furor a nivel mundial.