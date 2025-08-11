Inicio Sociedad Casa
Soluciones artesanales

Fabrica una bolsa para el cartón de huevos en casa: con un truco y un poco de hilo

Un truco de costura es una excelente oportunidad para reutilizar las viejas telas y bolsas que tienes guardadas en casa, esperando a ser usadas o transformadas

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco de casa muy sencillo, cerativo y original

Hay cosas y productos que son muy difíciles de trasladar, más aún cuando hacemos las compras de casa semanales caminando. Esto se nota mucho cuando tenemos que llevar en nuestras manos tres bolsas con mercadería y un cartón de huevos grande.

Se te cansan las manos, los dedos y, en el peor de los casos, tropiezas accidentalmente y pierdes todos los huevos del cartón. Hoy te voy a compartir un ingenioso truco de costura para trasladar los huevos de manera segura, sin cansarte y sin perder ni una sola unidad del alimento.

Los trucos de costura en casa no solo sirven para hacer ruedos o achicar cinturas. Estas técnicas son muy populares en el mundo del reciclaje y la reutilización de telas. Con una bolsa de fliselina vieja y un poco de hilo puedes fabricar tu propia bolsa porta huevos en casa, sin gastar un centavo.

materiales de costura
La costura impulsa la creatividad, imaginación y bienestar mental

Un truco de casa para principiantes: ¿por qué la costura artesanal es tan importante?

La costura es una actividad casi tan antigua como la humanidad. Las primeras civilizaciones ya unían y cosían pieles de animales para fabricar mantas, recubrir casas y protegerse del frío.

De hecho, los primeros registros de agujas y materiales de costura datan de hace miles de años, donde se fabricaban instrumentos de hueso de animal y marfil de mamut. Poco a poco dejó de ser una simple forma de sobrevivir al frío y se comenzaron a crear accesorios y objetos de moda y culto.

elementos de costura
Existen miles de diseños, telas y estilos

La ropa fue evolucionando y adaptándose a los avances tecnológicos y los cambios sociales, culturales económicos, hasta transformarse en la industria que hoy conocemos. La costura en casa es una actividad vintage para muchos, que permite confeccionar desde lo más simple a lo más complejo aprovechando materiales y viejos.

Te explico cómo fabricar en casa tus propias bolsas para trasladar huevos: con un sencillo truco

Para llevar a cabo este truco de costura en casa ideal para trasladar los huevos, vas a necesitar: una bolsa de compras de tela que ya no utilices, tijeras, hilo y agujas (o máquina de coser, lo que tengas a mano).

bolsa para maple
Una bolsa muy cómoda y segura para los huevos

  1. Coloca la bolsa extendida sobre la mesa de trabajo. Recorta con cuidado los costados laterales de la bolsa hasta obtener una tira larga de tela con las manijas en sus extremos superiores.
  2. Dobla uno de los extremos colocando la manija hacia adentro y cose los bordes nuevamente.
  3. Repite el proceso con el otro lado. Te va a quedar una bolsa rectangular con las manijas en el centro y una apertura en el centro por donde debes introducir el cartón de huevos. Es mejor que te guíes con el tutorial para seguir mejor el procedimiento.

