La posibilidad de poder acceder a una casa propia es el sueño de muchas familias. En los últimos años, ha habido un auge que tiene en su centro lo que es una casa prefabricada y esto no es ninguna casualidad.
Minimalista y con 2 dormitorios: la casa prefabricada que cuesta 11.375 dólares y se entrega en 30 días
Una casa prefabricada puede ser una gran opción para el momento en que una familia o una persona sola desee tener su vivienda propia
Con el paso de los años, los estigmas que se cargaban sobre las casas prefabricadas han ido quedándose en el tiempo. Por el contrario, han demostrado ser seguras y sumamente económicas, en comparación a las viviendas tradicionales.
Es por esta razón que una casa prefabricada se ha convertido en una excelente opción para aquellas familias que buscan tener su techo propio y dejar atrás el pago de alquileres o de compartir la residencia familiar con otras personas.
Una de las opciones a la hora de buscar una casa prefabricada es esta vivienda de modelo minimalista, con dos dormitorios y con promesa de entrega en 30 días.
Cómo es la casa prefabricada que cuesta 11.375 dólares y se entrega en 30 días
Esta hermosa casa prefabricada, que cuesta 11.375 dólares o $16.400.000, es de estilo minimalista y cuenta con dos dormitorios, un baño, un living-comedor y una cocina. Según la descripción de la empresa responsable de su construcción (Casa Mía), está revestida por fuera con placas cementicias y por dentro con placas de yeso tipo Durlock.
En tanto, la puerta principal de esta casa prefabricada es de doble chapa inyectada, la lateral de chapa reforzada y las interiores son de puertas placa. Viene con aberturas en aluminio blanco, proporcionando un toque de elegancia y calidad.
La vivienda es de 73 metros cubiertos, lo que significa que es cómoda para una familia y se entrega con instalación de gas, agua fría y caliente y la instalación eléctica sin cableado, además de baños completos y ventanas completas, incluso rejas verticales.
Según la empresa, esta casa prefabricada se entrega en 30 días, lo que la convierte en una excelente opción para aquellas familias que disponen de un lugar para construir su vivienda, poseen el dinero y tienen apuro en irse a vivir a su techo propio.