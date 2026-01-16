Minimalista y con 2 dormitorios: la casa prefabricada que cuesta 11.375 dólares y se entrega en 30 días

casa prefabricada (11)

Una de las opciones a la hora de buscar una casa prefabricada es esta vivienda de modelo minimalista, con dos dormitorios y con promesa de entrega en 30 días.

Cómo es la casa prefabricada que cuesta 11.375 dólares y se entrega en 30 días

Esta hermosa casa prefabricada, que cuesta 11.375 dólares o $16.400.000, es de estilo minimalista y cuenta con dos dormitorios, un baño, un living-comedor y una cocina. Según la descripción de la empresa responsable de su construcción (Casa Mía), está revestida por fuera con placas cementicias y por dentro con placas de yeso tipo Durlock.

En tanto, la puerta principal de esta casa prefabricada es de doble chapa inyectada, la lateral de chapa reforzada y las interiores son de puertas placa. Viene con aberturas en aluminio blanco, proporcionando un toque de elegancia y calidad.

image

La vivienda es de 73 metros cubiertos, lo que significa que es cómoda para una familia y se entrega con instalación de gas, agua fría y caliente y la instalación eléctica sin cableado, además de baños completos y ventanas completas, incluso rejas verticales.

Según la empresa, esta casa prefabricada se entrega en 30 días, lo que la convierte en una excelente opción para aquellas familias que disponen de un lugar para construir su vivienda, poseen el dinero y tienen apuro en irse a vivir a su techo propio.