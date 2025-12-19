Un camionero murió en Lavalle tras un accidente y otro hombre quedó muy mal herido e internado. El otro hecho, un motociclista chocó de atrás a un auto en Las Heras y los médicos constataron que falleció en el lugar.
Un camionero y un motociclista murieron en accidentes ocurridos en Lavalle y Las Heras
Un accidente fue en Lavalle, donde murió un camionero y su compañero fue internado. El otro fue en Las Heras donde la víctima chocó su moto con un auto
Fabián Brizuela, de 48 años y oriundo de San Juan, murió en la madrugada de este viernes cuando manejaba un camión cargado con ladrillos por la Ruta 40 hacia el norte en Lavalle.
Indicaron que el accidente fue alrededor de las 0.15 de este viernes, a la altura del kilómetro 3327 de la Ruta 40, se cortó la dirección del rodado, lo que provocó que el Brizuela no pudiera maniobrarlo hasta que volcó.
En el lugar se montó un operativo con la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron la muerte del chofer sanjuanino, mientras que asistieron y trasladaron al Hospital Sícoli al acompañante quien sufrió graves heridas.
Otro accidente con una víctima fatal en Las Heras
Alrededor de las 20.15 del jueves una mujer manejaba su Renault Clio por calle Lavalle, de El Algarrobal, hacia el oeste.
Al llegar a la altura del 5900, a pocos metros de su casa, hizo una maniobra para doblar a la izquierda, y en ese momento fue embestida por detrás por un motociclista.
Pese al impacto y el shock del accidente, la mujer llamó al 911 para pedir auxilio y asistencia para el hombre que había salido despedido de su vehículo y había caído dentro de un canal de riego.
La víctima fue identificada como Mauricio Martín Devia, de 21 años, quien también vivía en las inmediaciones de donde fue el choque.
Los médicos del SEC que llegaron al lugar confirmaron que había muerto como consecuencia de los golpes que sufrió tras el accidente.