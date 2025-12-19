Un camionero y un motociclista murieron en accidentes ocurridos en Lavalle y Las Heras

En el lugar se montó un operativo con la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron la muerte del chofer sanjuanino, mientras que asistieron y trasladaron al Hospital Sícoli al acompañante quien sufrió graves heridas.

Otro accidente con una víctima fatal en Las Heras

Alrededor de las 20.15 del jueves una mujer manejaba su Renault Clio por calle Lavalle, de El Algarrobal, hacia el oeste.

Al llegar a la altura del 5900, a pocos metros de su casa, hizo una maniobra para doblar a la izquierda, y en ese momento fue embestida por detrás por un motociclista.

accidente moto el algarrobal las heras 2 Así quedó el Renault Clío luego del accidente con un motociclista en Las Heras. Foto: Gentileza

Pese al impacto y el shock del accidente, la mujer llamó al 911 para pedir auxilio y asistencia para el hombre que había salido despedido de su vehículo y había caído dentro de un canal de riego.

La víctima fue identificada como Mauricio Martín Devia, de 21 años, quien también vivía en las inmediaciones de donde fue el choque.

accidente moto el algarrobal las heras 3 La moto quedó destruida tras el accidente con un auto en Las Heras. Foto: Gentileza

Los médicos del SEC que llegaron al lugar confirmaron que había muerto como consecuencia de los golpes que sufrió tras el accidente.