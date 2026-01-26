Omar Félix reclamó al Gobierno más controles tras la crecida del río Diamante

omar y emir felix en zonas afectadas por lluvias Los Félix junto a vecinos de la zona del río Diamante. Foto: prensa Omar Félix

Los reclamos de Omar Félix a la Provincia

“Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, explicó el mayor de los Félix.

Tras la crecida del río Diamante, considerada histórica, el municipio de San Rafael desplegó -desde la noche del sábado- un amplio operativo de asistencia en las zonas afectadas.

Omar Félix supervisó personalmente las tareas de recuperación por parte de los equipos de obras públicas y la asistencia a los damnificados por parte de las áreas sociales.

“Se trabaja de manera ininterrumpida para asistir a los vecinos, priorizando la seguridad de las familias y la protección de las viviendas”, destacó el jefe comunal.

omar felix en zonas afectadas por la lluvia Las máquinas trabajaron a full en la zona del río Diamante. Foto: Prensa Omar Félix

Una de las primeras acciones fue la implementación de sistemas de drenaje para permitir el escurrimiento del agua en las zonas afectadas.

“Llegamos con asistencia inmediata a quienes se encuentran atravesando esta situación tan difícil”, remarcó.

Las tareas se ejecutan especialmente en la zona de La Cañadita y Los Dos Álamos (Cañada Seca), Los Coroneles (Cuadro Nacional) y sectores de Ciudad en la Isla del Río Diamante y calle Tulio Angrimán.

En algunos casos se realizaron evacuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos hasta que puedan regresar a sus viviendas.