El intendente de San Rafael Omar Félix remarcó este lunes "la necesidad de un mayor control de los organismos competentes de la Provincia, como Dirección de Hidráulica de la Provincia e Irrigación, en el cauce del río Diamante y zonas inundables".
Omar Félix reclamó al Gobierno más controles tras la crecida del río Diamante
El intendente de San Rafael, Omar Félix, recorrió las zonas castigadas por la crecida del río Diamante. Lo acompañó Emir Félix
El dirigente peronista se expresó así tras las tormentas de las últimas horas y las crecidas en ríos y cauces que generaron daños y afectaron a los residentes de las zonas castigadas por el fenómeno climático.
Omar Félix recorrió el lugar y supervisó los trabajos de asistencia. Lo acompañó su hermano Emir Félix, diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de Mendoza.
Los reclamos de Omar Félix a la Provincia
“Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, explicó el mayor de los Félix.
Tras la crecida del río Diamante, considerada histórica, el municipio de San Rafael desplegó -desde la noche del sábado- un amplio operativo de asistencia en las zonas afectadas.
Omar Félix supervisó personalmente las tareas de recuperación por parte de los equipos de obras públicas y la asistencia a los damnificados por parte de las áreas sociales.
“Se trabaja de manera ininterrumpida para asistir a los vecinos, priorizando la seguridad de las familias y la protección de las viviendas”, destacó el jefe comunal.
Una de las primeras acciones fue la implementación de sistemas de drenaje para permitir el escurrimiento del agua en las zonas afectadas.
“Llegamos con asistencia inmediata a quienes se encuentran atravesando esta situación tan difícil”, remarcó.
Las tareas se ejecutan especialmente en la zona de La Cañadita y Los Dos Álamos (Cañada Seca), Los Coroneles (Cuadro Nacional) y sectores de Ciudad en la Isla del Río Diamante y calle Tulio Angrimán.
En algunos casos se realizaron evacuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos hasta que puedan regresar a sus viviendas.