Omar Félix adelantó que el gasoducto de San Rafael podría estar listo en mayo tras la llegada de equipamiento

El intendente de San Rafael, Omar Félix, anticipó que la obra del gasoducto que lleva adelante en el departamento alcanzó el 95% de avance y "podría estar terminada en mayo de 2026".
En las últimas horas, llegó nuevo material de obra a la Estación de Separación, Medición y Regulación (ESMR) ubicada en el paraje La Tosca, a unos 60 kilómetros del casco urbano sanrafaelino, en el límite interdepartamental con San Carlos.
Con el arribo del equipamiento, la obra del gasoducto entró en el tramo final. “Con esta incorporación la obra alcanza el 95% de avance”, dijo Félix, quien está en plena campaña electoral, dado que el 22 de febrero se eligen concejales en su departamento.
Gasoducto con fondos de Nación y San Rafael
La obra que está llegando a su fin se logró gracias a un peleado aporte de Nación y a los recursos propios de la Municipalidad de San Rafael.
“El municipio realizó un importante esfuerzo financiero para sostener la obra. Tras recuperar fondos adeudados por la Nación, la comuna decidió destinar recursos propios para completar el tendido del gasoducto y sus plantas asociadas, con el objetivo de no demorar una infraestructura considerada prioritaria para la región”, analizaron desde el Sur.
Se espera que la llegada del gas natural tenga impacto directo no solo en el uso residencial -reduciendo costos frente al consumo de garrafas o energía eléctrica- sino también en el desarrollo productivo e industrial del sur mendocino, al mejorar las condiciones para nuevas inversiones.
El gasoducto entró en la etapa final de obra
La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti, explicó que los equipos incorporados son tres skids, estructuras que concentran toda la mecánica necesaria para la medición, separación y regulación del gas, correspondientes a la estación vinculada al sistema de Gasandes.
Estos módulos fueron fabricados y enviados desde Córdoba por la firma Coyserv SA, y llegaron listos para su instalación en el gasoducto de San Rafael.