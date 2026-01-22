Omar Félix adelantó que el gasoducto de San Rafael podría estar listo en mayo tras la llegada de equipamiento

Gasoducto con fondos de Nación y San Rafael

La obra que está llegando a su fin se logró gracias a un peleado aporte de Nación y a los recursos propios de la Municipalidad de San Rafael.

“El municipio realizó un importante esfuerzo financiero para sostener la obra. Tras recuperar fondos adeudados por la Nación, la comuna decidió destinar recursos propios para completar el tendido del gasoducto y sus plantas asociadas, con el objetivo de no demorar una infraestructura considerada prioritaria para la región”, analizaron desde el Sur.

Se espera que la llegada del gas natural tenga impacto directo no solo en el uso residencial -reduciendo costos frente al consumo de garrafas o energía eléctrica- sino también en el desarrollo productivo e industrial del sur mendocino, al mejorar las condiciones para nuevas inversiones.

gasoducto san rafael obra materiales

El gasoducto entró en la etapa final de obra

La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti, explicó que los equipos incorporados son tres skids, estructuras que concentran toda la mecánica necesaria para la medición, separación y regulación del gas, correspondientes a la estación vinculada al sistema de Gasandes.

Estos módulos fueron fabricados y enviados desde Córdoba por la firma Coyserv SA, y llegaron listos para su instalación en el gasoducto de San Rafael.