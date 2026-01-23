Emir Félix propuso en el Congreso un programa de desendeudamiento familiar con créditos de ANSES

creditos para familias Las deudas agobian a las familias. Esta imagen eligió Emir Félix para explicar detalles del proyecto de desendeudamiento. Foto: X de Emir Félix

Emir Félix: "Reemplazar tasas abusivas por condiciones justas"

El sanrafaelino Emir Félix explicó en las últimas horas que "el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas es destinando créditos de ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales".

El presidente del Partido Justicialista de Mendoza agregó: "El objetivo es reemplazar deudas con tasas abusivas por condiciones justas, cuidando el superávit y, sobre todo, el bolsillo de las familias".

Para Emir -quien asumió el cargo en diciembre pasado- se trata de "una medida necesaria y responsable, presentada junto a otros legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados de la Nación".

El proyecto lleva las firmas, además de Félix y Michel, de los diputados de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot; de Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y de los legisladores de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/2013962144253989333&partner=&hide_thread=false Presentamos este proyecto de ley para crear el Programa de desendeudamiento de las familias argentinas.



El contexto actual, de ingresos bajos y gastos fijos altos, llevó a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios. Este… pic.twitter.com/JHwKyvowo0 — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 21, 2026

Fundamentos del proyecto

En los fundamentos se detalla que "la iniciativa parte de un diagnóstico que advierte sobre el creciente endeudamiento de corto plazo en el circuito informal, especialmente de parte de hogares vulnerables que necesitan cubrir gastos corrientes ante el incremento del costo de vida y del encarecimiento del crédito bancario formal".

“Esta situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito llevaron a la gran mayoría de la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad de consumo, incluso de alimentos, de las familias argentinas”, analizó Guillermo Michel, ex director general de Aduanas.

La autoridad de aplicación prevista en la iniciativa es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que estará habilitada a destinar a esta finalidad hasta el 20% de la cartera total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Los destinatarios del programa podrán ser jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías A,B,C y D Los destinatarios del programa podrán ser jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías A,B,C y D

El monto máximo del crédito a otorgar será de 1.500.000 pesos y la cuota será de hasta el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.

El texto no determina plazos específicos para la devolución del crédito y lo deja librado a la determinación de ANSES “en función de las características del solicitante”.

“El recupero de los créditos se realizará prioritariamente mediante mecanismos de descuento automático sobre haberes o prestaciones, conforme lo establezca la reglamentación”, se señala.