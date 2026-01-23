En una de sus primeras acciones legislativas en el Congreso, el diputado nacional peronista Emir Félix firmó un proyecto de ley junto a otros legisladores de la oposición, para crear un programa de desendeudamiento familiar.
Emir Félix propuso en el Congreso un programa de desendeudamiento familiar con créditos de ANSES
Este proyecto prevé el otorgamiento -por parte de ANSES- de créditos de hasta $1.500.000 a distintos sectores, incluidos jubilados, para que puedan afrontar deudas y devolver el préstamo bajo condiciones accesibles.
La iniciativa fue de otro justicialista, el entrerriano Guillermo Michel, y además de Félix la avalaron representantes de Encuentro Federal y de Defendamos Córdoba. Lo hicieron esta semana a pesar del receso legislativo.
Emir Félix: "Reemplazar tasas abusivas por condiciones justas"
El sanrafaelino Emir Félix explicó en las últimas horas que "el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas es destinando créditos de ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales".
El presidente del Partido Justicialista de Mendoza agregó: "El objetivo es reemplazar deudas con tasas abusivas por condiciones justas, cuidando el superávit y, sobre todo, el bolsillo de las familias".
Para Emir -quien asumió el cargo en diciembre pasado- se trata de "una medida necesaria y responsable, presentada junto a otros legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados de la Nación".
El proyecto lleva las firmas, además de Félix y Michel, de los diputados de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot; de Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y de los legisladores de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.
Fundamentos del proyecto
En los fundamentos se detalla que "la iniciativa parte de un diagnóstico que advierte sobre el creciente endeudamiento de corto plazo en el circuito informal, especialmente de parte de hogares vulnerables que necesitan cubrir gastos corrientes ante el incremento del costo de vida y del encarecimiento del crédito bancario formal".
“Esta situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito llevaron a la gran mayoría de la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad de consumo, incluso de alimentos, de las familias argentinas”, analizó Guillermo Michel, ex director general de Aduanas.
La autoridad de aplicación prevista en la iniciativa es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que estará habilitada a destinar a esta finalidad hasta el 20% de la cartera total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El monto máximo del crédito a otorgar será de 1.500.000 pesos y la cuota será de hasta el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.
El texto no determina plazos específicos para la devolución del crédito y lo deja librado a la determinación de ANSES “en función de las características del solicitante”.
“El recupero de los créditos se realizará prioritariamente mediante mecanismos de descuento automático sobre haberes o prestaciones, conforme lo establezca la reglamentación”, se señala.