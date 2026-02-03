Murieron dos hermanitos y una niñera: la tragedia que podría haberse evitado

tragedia2

Sin embargo, posteriormente, se conoció que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial.

En el lugar de la tragedia intervino personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro gaseoso y ahora se investigan los motivos de la fuga.

Interviene en el caso, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Roma, Secretaría de Carlos Sola, y se iniciaron actuaciones sobre “averiguación de causales de muerte”.

tragedia

Tragedia en Villa Devoto: qué arrojaron las primeras evaluaciones

Las primeras evaluaciones de la empresa Metrogas en la vivienda en Villa Devoto donde una niñera y dos chicos murieron por intoxicación por monóxido de carbono, arrojó que había graves afectaciones en la ventilación del calefón.

Conforme a la información aportada de manera preliminar, “estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros”, lo que generó la concentración de gases de combustión en el interior del departamento.

Tras las tareas de los Peritos de la Policía Científica y de Bomberos, se comunicó que “la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones”.

tragedia1

“Personal de Metrogas que trabajó en el lugar de la tragedia y procedió al corte total de suministro de gas de la totalidad del edificio hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos, a fin de evitar hechos similares”, añadieron.