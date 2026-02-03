Una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto. Hay una enorme conmoción por la tragedia.
Murieron dos hermanitos y una niñera: la tragedia que podría haberse evitado
Una mujer que regresaba de trabajar se encontró con una tragedia impensada. Sus dos hijos y la niñera que los cuidaba, perdieron la vida y hay mucha conmoción
Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.
Al lugar de la tragedia se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el SAME, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.
Sin embargo, posteriormente, se conoció que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial.
En el lugar de la tragedia intervino personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro gaseoso y ahora se investigan los motivos de la fuga.
Interviene en el caso, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Roma, Secretaría de Carlos Sola, y se iniciaron actuaciones sobre “averiguación de causales de muerte”.
Tragedia en Villa Devoto: qué arrojaron las primeras evaluaciones
Las primeras evaluaciones de la empresa Metrogas en la vivienda en Villa Devoto donde una niñera y dos chicos murieron por intoxicación por monóxido de carbono, arrojó que había graves afectaciones en la ventilación del calefón.
Conforme a la información aportada de manera preliminar, “estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros”, lo que generó la concentración de gases de combustión en el interior del departamento.
Tras las tareas de los Peritos de la Policía Científica y de Bomberos, se comunicó que “la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones”.
“Personal de Metrogas que trabajó en el lugar de la tragedia y procedió al corte total de suministro de gas de la totalidad del edificio hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos, a fin de evitar hechos similares”, añadieron.