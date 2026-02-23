Una juntada de therians en Barcelona terminó con escándalo y detenidos

Las autoridades policiales de Barcelona, como la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, intervinieron para dispersar la multitud que cada vez se tornaba más violenta. Según reportes oficiales, se produjeron enfrentamientos leves, vandalismo y desórdenes que obligaron al desalojo de la zona.

Embed Arc de Triomf, Barcelona. La famosa quedada dels Therians.



Gent vestida de gossos, de serps i cops de puny.



Estem cada vegada pitjor del cap. pic.twitter.com/vxI1AL8jlx — Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) February 21, 2026

El saldo de la frutada juntada de therians fue inesperado para cualquiera: 4 personas fueron detenidas. Dentro de los capturados, 3 son menores de edad y terminaron acusados por delitos relativos al desorden público. En tanto que una persona mayor de edad fue capturada por la Guardia Urbana de Barcelona. Afortunadamente, no hubo heridos graves reportados.

El fenómeno therian, viral en TikTok e Instagram, ha generado controversia en España. Expertos advierten sobre riesgos de bullying o conductas de riesgo en adolescentes, mientras otros lo ven como expresión identitaria inofensiva. El incidente dejó Barcelona con varios daños en su infraestructura pública pero, sobre todo, un debate abierto sobre cómo manejar concentraciones espontáneas en redes. Las autoridades investigan si hubo incitación deliberada al caos por parte de grupos ajenos al movimiento.