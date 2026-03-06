Aniversario de la Arístides Villanueva: unas 70.000 personas celebraron a la par de Conociendo Rusiay DJ Ezequiel Arias

La Ciudad de Mendoza vivió este jueves una noche histórica con el festejo por el aniversario de la avenida Arístides Villanueva. En su octava edición, el evento volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria: más de 70.000 mendocinos y turistas colmaron varias cuadras de la emblemática arteria para disfrutar de una celebración que tuvo como protagonistas a Conociendo Rusia y DJ Maximo Arias.
Ni la lluvia ni las tormentas frenaron el entusiasmo del público, que se mantuvo durante toda la jornada disfrutando de la música, la gastronomía y el clima festivo que caracteriza a esta celebración. Las imágenes de la noche reflejaron la magnitud del evento, con veredas, calzadas y espacios gastronómicos completamente llenos de personas que se acercaron a compartir esta fiesta abierta y gratuita.
Desde temprano, la Arístides Villanueva se transformó en un paseo peatonal vibrante. Los dos escenarios distribuidos estratégicamente comenzaron a marcar el pulso de la tarde con artistas locales. El set de Puna fue uno de los puntos altos del inicio, logrando ese ambiente distendido ideal para recibir a quienes se acercaban a los bares y aprovechaban las promociones especiales en gastronomía.
"Conociendo Rusia": bajo la lluvia y con un fernet en la mano
El momento más esperado de la fiesta llegó con Mateo Sujatovich. El líder de Conociendo Rusia demostró por qué es uno de los grandes referentes del pop rock actual. En una conexión total con el público, la banda repasó hits como "Cabildo y Juramento", "A la vez", "30 años" o "Tu encanto".
A pesar de que la lluvia quiso ser protagonista, nadie se movió de su lugar. El gesto de Mateo, arrodillándose para agradecer el aguante de los mendocinos, fue uno de los momentos más emotivos. Tampoco faltó el humor: el músico pidió un fernet desde el escenario y, al recibirlo, compartió una mirada cómplice con sus compañeros que desató risas en toda la avenida. El cierre con "Quiero que me llames" fue una verdadera explosión de rock y pop entre el público.
Novedades y Beats: Del debut de Esperanzah a la electrónica de Ezequiel Arias
La noche también tuvo espacio para los nuevos sonidos. Esperanzah pisó suelo mendocino por primera vez y conmovió a todos con "Reflejo", un tema inédito que dedicó a quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar.
Mientras tanto, en el sector electrónico, la energía no dio tregua. El flujo de gente entre escenarios fue constante, culminando con el esperado set del DJ Ezequiel Arias, quien puso a bailar a miles de jóvenes que lucieron sus mejores looks pensados para la ocasión.
Más allá de la propuesta artística, uno de los aspectos más destacados por la Municipalidad de Capital fue el funcionamiento del operativo integral desplegado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para garantizar el desarrollo ordenado del evento. Por primera vez se implementó un esquema de control circular que rodeó la zona de la Arístides con presencia permanente de preventores, efectivos policiales, inspectores de tránsito y personal del estacionamiento medido.
Este anillo de seguridad permitió ordenar el flujo de personas y vehículos en los alrededores, además de cuidar los autos estacionados y acompañar el movimiento de miles de asistentes. El resultado fue muy positivo: no se registraron hechos de vandalismo ni incidentes de gravedad a lo largo de toda la jornada.