Aniversario de la Arístides Villanueva: unas 70.000 personas celebraron a la par de Conociendo Rusiay DJ Ezequiel Arias

Puna Octavo Aniversario Arístides Villanueva 1 2026 Puna, encargados de crear el "ambient" ideal para la fiesta en la Arístides.

"Conociendo Rusia": bajo la lluvia y con un fernet en la mano

El momento más esperado de la fiesta llegó con Mateo Sujatovich. El líder de Conociendo Rusia demostró por qué es uno de los grandes referentes del pop rock actual. En una conexión total con el público, la banda repasó hits como "Cabildo y Juramento", "A la vez", "30 años" o "Tu encanto".

A pesar de que la lluvia quiso ser protagonista, nadie se movió de su lugar. El gesto de Mateo, arrodillándose para agradecer el aguante de los mendocinos, fue uno de los momentos más emotivos. Tampoco faltó el humor: el músico pidió un fernet desde el escenario y, al recibirlo, compartió una mirada cómplice con sus compañeros que desató risas en toda la avenida. El cierre con "Quiero que me llames" fue una verdadera explosión de rock y pop entre el público.

Conociendo Rusia Octavo Aniversario Arístides Villanueva 1 2026 Mateo Sujatovich, cantante de Conociendo Rusia en el escenario Andes del octavo aniversario de la Arístides.

Novedades y Beats: Del debut de Esperanzah a la electrónica de Ezequiel Arias

La noche también tuvo espacio para los nuevos sonidos. Esperanzah pisó suelo mendocino por primera vez y conmovió a todos con "Reflejo", un tema inédito que dedicó a quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar.

Octavo Aniversario Arístides Villanueva 1 2026 Mendocinos y turistas dijeron presente este jueves en la Arístides.

Mientras tanto, en el sector electrónico, la energía no dio tregua. El flujo de gente entre escenarios fue constante, culminando con el esperado set del DJ Ezequiel Arias, quien puso a bailar a miles de jóvenes que lucieron sus mejores looks pensados para la ocasión.

Octavo Aniversario Arístides Villanueva 4 2026 Los más jóvenes presumieron diferentes oufits para el aniversario de la Arístides.

Más allá de la propuesta artística, uno de los aspectos más destacados por la Municipalidad de Capital fue el funcionamiento del operativo integral desplegado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para garantizar el desarrollo ordenado del evento. Por primera vez se implementó un esquema de control circular que rodeó la zona de la Arístides con presencia permanente de preventores, efectivos policiales, inspectores de tránsito y personal del estacionamiento medido.

Octavo Aniversario Arístides Villanueva 2 2026 Los negocios gastronómicos estuvieron a full durante todo el festejo.

Este anillo de seguridad permitió ordenar el flujo de personas y vehículos en los alrededores, además de cuidar los autos estacionados y acompañar el movimiento de miles de asistentes. El resultado fue muy positivo: no se registraron hechos de vandalismo ni incidentes de gravedad a lo largo de toda la jornada.