Mendoza se prepara para un marzo cargado de risas con Rodrigo Casavalle, uno de los referentes del humor y stand up actual. El actor mendocino por adopción desembarca en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad) con una propuesta ambiciosa: tres espectáculos distintos para cerrar cada fin de semana de la mejor manera: con una sonrisa. Las entradas para cualquiera de las funciones ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.
Marzo a pura risa: Rodrigo Casavalle copa el Teatro Selectro con un show por semana
El multifacético actor presenta una maratón de humor durante tres domingos consecutivos, incluyendo sus clásicos monólogos de superhéroes y un especial imperdible dedicado a la Vendimia
Domingo 8 de marzo: "Monólogos Heroicos"
A partir de las 20, la acción comienza con el show que ya es un fenómeno de culto. En este stand up, los personajes más icónicos del cómic se quitan la máscara para revelar sus miserias más humanas. ¿Qué tóxicos problemas tiene Batman con Robin? ¿Cómo sobrevive Spiderman a la crisis económica? ¿Existe un Superman sanjuanino? ¿Y por qué el ratón Mickey parece que anda en una?. Un despliegue de humor ácido y absurdo que cuyaniza a los dioses del Olimpo de DC y Marvel con una impronta puramente argentina.
Domingo 15 de marzo: "Domingos de Muñeco"
El show que originalmente se llama "Sábados de Muñeco", pero debió cambiar su nombre porque no había fecha ese día también comenzará a las 20 en el Selectro. En esta propuesta, Casavalle nos transporta a la estética bizarra de los programas de los años '90. Junto a discutibles talentos descubiertos por el propio Muñeco y una puesta en escena nostálgica, el actor presenta una sátira que combina música, juegos desopilantes y una crítica al mundo del espectáculo de finales del siglo pasado.
Domingo 22 de marzo: "Especial de Superman en Navidad (Edición Vendimia)"
Para cerrar el ciclo, el domingo 22 de marzo a las 20, también en el Selectro, llega una versión totalmente renovada de su especial navideño, adaptada al calor de nuestra fiesta máxima: la Vendimia. Más forzado no se consigue y por eso este show es imperdible.
En esta "Edición Vendimia", el hombre de acero se enfrenta a situaciones típicas de la idiosincrasia mendocina, mezclando el espíritu de las fiestas navideñas con el folklore local en un cierre de temporada que promete ser épico y delirante por igual.