Marzo a pura risa: Rodrigo Casavalle copa el Teatro Selectro con un show por semana

Domingo 8 de marzo: "Monólogos Heroicos"

A partir de las 20, la acción comienza con el show que ya es un fenómeno de culto. En este stand up, los personajes más icónicos del cómic se quitan la máscara para revelar sus miserias más humanas. ¿Qué tóxicos problemas tiene Batman con Robin? ¿Cómo sobrevive Spiderman a la crisis económica? ¿Existe un Superman sanjuanino? ¿Y por qué el ratón Mickey parece que anda en una?. Un despliegue de humor ácido y absurdo que cuyaniza a los dioses del Olimpo de DC y Marvel con una impronta puramente argentina.

Domingo 15 de marzo: "Domingos de Muñeco"

El show que originalmente se llama "Sábados de Muñeco", pero debió cambiar su nombre porque no había fecha ese día también comenzará a las 20 en el Selectro. En esta propuesta, Casavalle nos transporta a la estética bizarra de los programas de los años '90. Junto a discutibles talentos descubiertos por el propio Muñeco y una puesta en escena nostálgica, el actor presenta una sátira que combina música, juegos desopilantes y una crítica al mundo del espectáculo de finales del siglo pasado.