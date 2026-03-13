Rodrigo Casavalle, uno de los referentes del humor y teatro mendocino actual se presenta este domingo a las 20 en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad) con su propuesta: "Domingos de Muñeco". Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.
Gerardo Muñeco presenta su imperdible show en el Teatro Selectro
El actor Rodrigo Casavalle llega con un espectáculo para cerrar el fin de semana mendocino de la mejor manera: con risas
Domingo 15 de marzo: "Domingos de Muñeco"
El show que originalmente se llama "Sábados de Muñeco", pero debió cambiar su nombre porque no había fecha ese día, nos transporta a la estética bizarra de los programas de los años '90. Junto a discutibles talentos descubiertos por el propio Muñeco y una puesta en escena nostálgica, el actor presenta una sátira que combina música, juegos desopilantes y una crítica al mundo del espectáculo de finales del siglo pasado.
Chistes varios, sorteos de productos de dudosa calidad, y muchas sorpresas con figuras de lo más indescriptibles como FlamenCarlo, un reconocido cantor andaluz con problemas lumbares; Adrián Lacio, músico que experimenta y fusiona los géneros de heavy metal y comedia musical, y Clarito, un joven de sensibilidad extrema que, luego de un retiro espiritual, compone música indie.
Domingo 22 de marzo: "Especial de Superman en Navidad (Edición Vendimia)"
Para cerrar el ciclo, el domingo 22 de marzo a las 20, también en el Selectro, llega una versión totalmente renovada de su especial navideño, adaptada al calor de nuestra fiesta máxima: la Vendimia. Más forzado no se consigue y por eso este show es imperdible.
En esta "Edición Vendimia", el hombre de acero se enfrenta a situaciones típicas de la idiosincrasia mendocina, mezclando el espíritu de las fiestas navideñas con el folklore local en un cierre de temporada que promete ser épico y delirante por igual.