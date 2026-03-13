Gerardo Muñeco presenta su imperdible show en el Teatro Selectro

Domingo 15 de marzo: "Domingos de Muñeco"

El show que originalmente se llama "Sábados de Muñeco", pero debió cambiar su nombre porque no había fecha ese día, nos transporta a la estética bizarra de los programas de los años '90. Junto a discutibles talentos descubiertos por el propio Muñeco y una puesta en escena nostálgica, el actor presenta una sátira que combina música, juegos desopilantes y una crítica al mundo del espectáculo de finales del siglo pasado.

Sabado de Muñeco obra de Rodrigo Casavalle.jpg Gerardo Muñeco, un cracki.

Chistes varios, sorteos de productos de dudosa calidad, y muchas sorpresas con figuras de lo más indescriptibles como FlamenCarlo, un reconocido cantor andaluz con problemas lumbares; Adrián Lacio, músico que experimenta y fusiona los géneros de heavy metal y comedia musical, y Clarito, un joven de sensibilidad extrema que, luego de un retiro espiritual, compone música indie.