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Domingo 22 de marzo

Llega el "Especial de Súperman en Navidad, Edición Vendimia"

Un absurdo y necesario homenaje a dos clásicos teatrales cuyanos: "Monólogos Heroicos" y "Domingo de Muñeco" del querido Rodrigo Casavalle

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Especial de Navidad (que ya pasó) en Vendimia (que ya pasó). Que no se te pase.

Especial de Navidad (que ya pasó) en Vendimia (que ya pasó). Que no se te pase.

Este domingo a las 20 llega un espectáculo tan difícil de explicar como imperdible. El "Especial de Súperman en Navidad, Edición Vendimia", una propuesta que junta a dos verdaderos cracks creados por Rodrigo Casavalle: el Súperman sanjuanino y Gerardo Muñeco. Será en el Teatro Selectro (Cap. de Fragata Moyano 102, Ciudad). Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb.

Embed - Rodrigo Casavalle on Instagram: "Se viene un show demasiado emotivo… Especial de Navidad de Superman, presentado por Muñeco. Este sábado 6 de diciembre. 21 h. Teatro Selectro. Mendoza."
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Más allá de lo significativo de esta reunión cumbre entre el cazatalentos más famoso y el superhéroe más querido de Cuyo, será -probablemente- la última oportunidad de ver este show antes de que Casavalle encare una gira por Europa a partir de abril.

Embed - Rodrigo Casavalle on Instagram: "Este DOMINGO 22/3, llega para todo lo que son ustedes, El Especial de Navidad de SUPERMAN de marzo de Vendimia, que no es lo mismo que Monólogos Heroicos. Si querés un 2x1 pedilo en comentarios Presenta GERARDO MUÑECO. Domingo 22 marzo 20 h Teatro Selectro Mendoza Entradas por ENTRADAWEB"
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Nuevas anécdotas y más aventuras en manos de dos personajes que ya son considerados de culto y amados por público de todas las edades, en los más diversos escenarios.

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