Este domingo a las 20 llega un espectáculo tan difícil de explicar como imperdible. El "Especial de Súperman en Navidad, Edición Vendimia", una propuesta que junta a dos verdaderos cracks creados por Rodrigo Casavalle: el Súperman sanjuanino y Gerardo Muñeco. Será en el Teatro Selectro (Cap. de Fragata Moyano 102, Ciudad). Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb.
Domingo 22 de marzo
Llega el "Especial de Súperman en Navidad, Edición Vendimia"
Un absurdo y necesario homenaje a dos clásicos teatrales cuyanos: "Monólogos Heroicos" y "Domingo de Muñeco" del querido Rodrigo Casavalle
Más allá de lo significativo de esta reunión cumbre entre el cazatalentos más famoso y el superhéroe más querido de Cuyo, será -probablemente- la última oportunidad de ver este show antes de que Casavalle encare una gira por Europa a partir de abril.
Nuevas anécdotas y más aventuras en manos de dos personajes que ya son considerados de culto y amados por público de todas las edades, en los más diversos escenarios.