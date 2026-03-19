Llega el "Especial de Súperman en Navidad, Edición Vendimia"

Embed - Rodrigo Casavalle on Instagram: "Se viene un show demasiado emotivo… Especial de Navidad de Superman, presentado por Muñeco. Este sábado 6 de diciembre. 21 h. Teatro Selectro. Mendoza." View this post on Instagram

Más allá de lo significativo de esta reunión cumbre entre el cazatalentos más famoso y el superhéroe más querido de Cuyo, será -probablemente- la última oportunidad de ver este show antes de que Casavalle encare una gira por Europa a partir de abril.

Embed - Rodrigo Casavalle on Instagram: "Este DOMINGO 22/3, llega para todo lo que son ustedes, El Especial de Navidad de SUPERMAN de marzo de Vendimia, que no es lo mismo que Monólogos Heroicos. Si querés un 2x1 pedilo en comentarios Presenta GERARDO MUÑECO. Domingo 22 marzo 20 h Teatro Selectro Mendoza Entradas por ENTRADAWEB" View this post on Instagram

Nuevas anécdotas y más aventuras en manos de dos personajes que ya son considerados de culto y amados por público de todas las edades, en los más diversos escenarios.