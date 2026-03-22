Cuenta regresiva para el Wine Rock Sessions: vino, Ratones Paranoicos, Estelares, Pasado Verde, Catupecu y más

Cuando el vino cuenta historias

Wine Rock Sessions es más que música, es una experiencia con el vino con la música como complemento ideal. Desde las 16, el público podrá participar de actividades gratuitas con inscripción previa en el siguiente link, diseñadas para vivir el vino desde distintas miradas: creativa, técnica, artística y emocional.

Entre las experiencias destacadas se encuentra Música en Vino, un espacio íntimo para 30 personas donde el periodista Bebe Contempomi y el enólogo Francisco Evangelista presentan Bebe Vinos, su línea elaborada en el Valle de Uco. Durante media hora compartirán el proceso creativo detrás de cada etiqueta, acompañado por degustación.

También se suma Bodegas López con la experiencia “El Valor del tiempo: cuatro décadas de evolución silenciosa”. Y la unión de vino y paisaje se vivirá en “Vino Natural al Ritmo de la Tierra” a cargo de Victoria Brond. Mientras que el enólogo Gabriel Dvoskin presenta "Vino y Naturaleza visceral".

Vino y Bocado: el maridaje como experiencia

En esta edición, el espacio Vino y Bocado crece y se consolida como uno de los grandes atractivos del encuentro para el público en general. Tras una curaduría especialmente diseñada para el festival, participarán 15 bodegas que presentarán una cuidada selección de etiquetas representativas de los principales varietales de la provincia, recorriendo los distintos terroirs que definen la identidad vitivinícola mendocina.

Una propuesta pensada para descubrir, degustar y maridar con una oferta gastronómica amplia y diversa, a la cual se suman sabores de la cocina mediterránea y asiática, sushi, sándwiches, pizzas y carnes, entre otras propuestas.

Dentro de este espacio también se desarrollará "Challenge Entre Dos: voz, guía y sabor”, donde la marca mendocina Entre Dos propondrá una experiencia de armado de alfajores con maridaje, tendrá su propio foodtruck con venta de dulces y cafetería, y presentará un alfajor edición especial Wine Rock feat Entre Dos.

La frescura del vermut dice presente

Una de las grandes novedades de esta edición es el Distrito Vermú, un espacio dedicado a una bebida emblemática que gana cada vez más protagonismo entre los públicos jóvenes. Participarán etiquetas como Hierba Mala, Vermu Vecino, Incalmo y Sin Reglas, aportando frescura y nuevas formas de brindar dentro del festival.

Wine Fanatic VIP: una experiencia con gastronomía y etiquetas exclusivas

Para quienes buscan una vivencia diferencial, la entrada Wine Fanatic VIP ofrece un sector exclusivo con vista preferencial, baños privados y estacionamiento propio, además de una propuesta gastronómica y enológica de alto nivel.

Dentro de las actividades exclusivas habrá una cata “a escala humana” guiada por el conocido enólogo Germán Masera.

En cuanto a la variedad gastronómica del espacio vip, los asistentes podrán disfrutar de los bocados exclusivos de Restó Cal- Gastronomía Viva, de la familia Michelini ubicado en el Valle de Uco. También propuestas innovadoras a cargo Centauro Restaurante, con bocados salados, dulces y un postre auténtico, helado de limón y trucha. Además del catering Los Olivos que participará con su gastronomía durante el encuentro.

La reconocida bodega Zuccardi brindará una experiencia de espumantes exclusivos. Además de degustar etiquetas de bodegas mendocinas como Lorca, Montequieto, Cupra y Universo Paralelo, entre otras.

Dentro del espacio participarán bebidas como Pepsi, Andes, Gin Heredero y Fernet Branca, que se suman a la experiencia.

Activaciones y alianzas

Como los grandes festivales del país, el Wine Rock Session 2026 cuenta con el apoyo de importantes marcas y empresas.

Organizado por Produce Crack Mendoza y En Vivo Producciones, la edición cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo. Además de la participación de marcas y empresas como BBVA, Andes, Fernet Branca, Pepsi, Turismo Córdoba y Yacopini, que tendrán sus espacios interactivos que amplían la experiencia del público.

Dos alternativas de tickets para vivir el festival

El Wine Rock Session 2026 ofrece dos tipos de entradas, con distintos servicios y experiencias. Disponibles en Passline.com.

Entrada General , que incluye acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas.

, que incluye acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas. Entrada Wine Fanatic VIP, con un sector exclusivo con gastronomía y bebidas de cortesía, baños privados, vista preferencial y estacionamiento propio.

Wine Rock Session 2026: mucho rock y cruces de estilos

La edición 2026 de Wine Rock Sessions promete una jornada atravesada por el rock en todas sus formas, con cruces de estilos y una fuerte presencia de artistas consagrados, nuevas miradas y artistas mendocinos. La propuesta se desarrollará en el escenario principal y un espacio alternativo, permitiendo un recorrido musical dinámico que irá del rock clásico al alternativo, pasando por el pop, la electrónica y las fusiones contemporáneas.

Ratones paranoicos (8).jpeg Ratones Paranoicos será una de las bandas que se sume al Wine Rock Sessions de este año. Foto: UNO / Cristián Lozano

Entre los nombres más destacados se encuentran Ratones Paranoicos, una de las bandas fundamentales del rock argentino. Con más de cuatro décadas de historia y un repertorio cargado de clásicos, el grupo liderado por Juanse debuta en el festival con la fuerza intacta y promete un momento a puro rock and roll.

El rock alternativo tendrá un lugar con el regreso de Catupecu Machu a Mendoza. La banda liderada por Fernando Ruiz Díaz se suma al renovado encuentro con su intensidad sonora y una puesta en vivo de alto impacto, que promete uno de los momentos más potentes del festival.

También dirá presente Estelares, referentes del rock nacional y una conexión emocional con distintas generaciones, la banda suma su impronta inconfundible al line up.

Estelares Arena Maipú 28 septiembre 2025 3 Estelares traerá sus canciones inoxidables al Wine Rock Sessions 2026.

La escena mendocina será protagonista con la presentación de Pasado Verde, Esperanzah y Néctar 02, tres proyectos locales que representan el pulso actual de la música de la provincia. Llegan a Wine Rock Session 2026 como exponentes de una generación que dialoga con el rock, la música latinoamericana y el pop desde nuevas estéticas y narrativas.

El músico Diego Castello, conocido como Panza, baterista de Babasonicos participará en formato DJ set, aportando beats, clima festivo y un recorrido sonoro pensado para acompañar la experiencia integral del evento. Y para el cierre será el turno de la visita internacional; desde Brasil llega la Dj Jessica Brankka, con un set list vibrante y electrónico.

Embed - Jessica Brankka at Externa 2025

El Wine Rock Sessions mantiene su esencia: ofrecer un encuentro cultural único donde conviven música en vivo, vinos de alta gama y un entorno natural incomparable, consolidándose como una cita imperdible del calendario turístico de Mendoza.