Cómo usar el bicarbonato de sodio para alejar a las arañas de casa: repelente casero efectivo

Además, este ingrediente casero tiene un altísimo poder deshidratante y una enorme capacidad para neutralizar los residuos orgánicos, eliminando por completo las condiciones de humedad que favorecen la presencia de estos arácnidos.

Las arañas no entran a tu casa de casualidad; van hacia donde hay comida. El uso del bicarbonato de sodio en alacenas y zonas de basura elimina los olores que atraen a moscas y hormigas.

La textura del bicarbonato es desconocida para las arañas, y esto las asusta.

El orden y la limpieza de una casa se pueden venir abajo en un segundo cuando, al mover un mueble o mirar el rincón del techo, aparece esa silueta de ocho patas que a más de uno le congela la sangre. Con este ingrediente casero, puedes evitar un dolor de cabeza.

El paso a paso para blindar tu casa

Aplicar este método no requiere ciencia ni grandes gastos. El procedimiento ideal se divide en dos formas de ataque:

Línea de contención seca: consiste en espolvorear el polvo puro directamente en grietas de las paredes, detrás de los electrodomésticos, en zócalos y debajo de los muebles pesados. Con trazar una línea fina basta para crear una aduana infranqueable.

Pulverización líquida: para los rincones altos o marcos de ventanas, podés disolver una cucharada sopera de este ingrediente junto a una pizca de sal en un litro de agua tibia. Agitá bien, pasalo a un atomizador y rociá las zonas conflictivas cada tres días.

Según portales especializados en soluciones del hogar como Idealista, estas mezclas no tóxicas logran alterar las superficies disminuyendo notablemente la presencia de insectos rastreros en interiores.