Quiénes son los trabajadores que ganarán casi $4 millones de sueldo en abril de 2026

Los sindicatos de Petroleros Privados y de Personal Jerárquico que operan en Río Negro, Neuquén y La Pampa cerraron una nueva actualización de sueldos con las cámaras empresarias (CEPH y CASEPE). El acuerdo, que corresponde al período paritario abril 2025 – marzo 2026, establece una recomposición bruta del 8,6% por fuera de los convenios que ya estaban vigentes.
Este incremento tiene un impacto inmediato en los bolsillos, ya que se aplicará directamente en las liquidaciones del mes de abril de 2026.
A partir de esto, el sueldo bruto mínimo para un trabajador que cumple una jornada de 8 horas pasará a ser de $3.914.000, una cifra que posiciona a la actividad en la cima del escalafón salarial a nivel nacional.
El nuevo sueldo de los trabajadores petroleros y los detalles de la liquidación
El acuerdo entre las partes no solo retoca el sueldo básico, sino que también actualiza otros ítems fundamentales para el día a día en el yacimiento. Según el acta que espera la homologación oficial, la vianda alimentaria se fijó en $35.848,95.
Mientras que la denominada "Asignación Vaca Muerta" continuará en los $380.000, manteniéndose sin modificaciones hasta la próxima instancia de negociación.
Por otro lado, el convenio contempla una contribución sindical extraordinaria por única vez de $151.000 por cada empleado. Este monto será descontado junto con los aportes habituales del mes y tendrá como fecha de vencimiento el mes de mayo.