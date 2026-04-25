Quiénes son los trabajadores que ganarán casi $4 millones de sueldo en abril de 2026

ypf areas petroleras (1).jpg Trabajadores petroleros. Imagen ilustrativa.

El nuevo sueldo de los trabajadores petroleros y los detalles de la liquidación

El acuerdo entre las partes no solo retoca el sueldo básico, sino que también actualiza otros ítems fundamentales para el día a día en el yacimiento. Según el acta que espera la homologación oficial, la vianda alimentaria se fijó en $35.848,95.

Mientras que la denominada "Asignación Vaca Muerta" continuará en los $380.000, manteniéndose sin modificaciones hasta la próxima instancia de negociación.

pesos argentinos.webp Un grupo de trabajadores petroleros logró un sueldo de casi $4 millones para abril de 2026. Imagen ilustrativa.

Por otro lado, el convenio contempla una contribución sindical extraordinaria por única vez de $151.000 por cada empleado. Este monto será descontado junto con los aportes habituales del mes y tendrá como fecha de vencimiento el mes de mayo.