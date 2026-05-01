El gabinete de Cornejo detalló la letra chica de los anuncios del 1 de mayo

Alfredo Cornejo habló este viernes más de una hora en la Apertura de Sesiones de la Legislatura de Mendoza. Y, como de costumbre, abordó un amplio temario de gestión para lo que queda de 2026.
En un intento por clarificar detalles del panorama, los funcionarios de su gobierno ofrecieron una conferencia de prensa después de la alocución.
Anuncios: de los trenes al financiamiento, la educación y la seguridad
A continuación, una selección de aportes significativos que se escucharon en ese diálogo con la prensa:
- Tadeo García Zalazar (ministro de Educación) sobre la formación en Inteligencia Artificial en las escuelas de Mendoza: "En cuarto y quinto año del secundario, los chicos van a poder certificar el curso de operador en IA. Esto ya está disponible en 100 escuelas secundarias de la provincia. En las que tienen orientación técnica y en programación es obligatoria, y en las otras es voluntaria. Y como la inscripción ha tenido buena repercusión, en los próximos días vamos a estar abriendo nuevas vacantes (...) Mendoza, además, es una de las 3 provincias que tiene mayor retención de alumnos en la escuela secundaria".
- Jimena Latorre (ministra de Energía y Ambiente) sobre la importancia de la Base de Datos Geológica Provincial: "La principal utilidad de tener desde el Estado la información geológica consolidada y los datos abiertos es que nos permite tomar mejores decisiones, por ejemplo, cuando una empresa pide una disminución de regalías en función de mayores costos que puede tener la extracción en el sector donde se está desarrollando la actividad. Es importante en términos de planificación fiscal y de inversión".
- Víctor Fayad (ministro de Hacienda) sobre el financiamiento del Tren de Cercanías: "El 100% de esa obra se va a financiar con recursos del Fondo de Resarcimiento. En caso de que logremos conseguir financiamiento de algún organismo multilateral, se liberarían recursos de ese fondo para otros fines".
- Marité Badui (subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial) sobre la ampliación del Tren de Cercanías: "Habíamos hecho una licitación por 33 kilómetros. En el análisis hemos adicionado 12 kilómetros más, totalizando 45 kilómetros en total, para cubrir toda la zona sur de Maipú, llegando a Luján de Cuyo. Aun así, seguimos un 3,9% por debajo del presupuesto oficial actualizado. O sea que con la plata que habíamos estimado estamos haciendo 12 kilómetros más, cubriendo una zona muy densificada del departamento de Maipú. La adjudicación fue para la empresa Ceosa".
- Mercedes Rus (ministra de Seguridad) sobre el sistema de bloqueo de comunicaciones en las cárceles de Mendoza: "El sistema de bloqueo selectivo de señales ya está en funcionamiento. Se creó una dirección de tecnologías especiales y aplicadas y Mendoza es la primera provincia que utiliza ese método específicamente. No sólo es inhibición para todos los celulares intramuros, una tarea a la que estamos abocados desde diciembre de 2023: sumamos un sistema antidrones para evitar que esos aparatos se usen para ingresar elementos prohibidos".
- Rodolfo Vargas Arizu (ministro de Producción) sobre la campaña contra la Lobesia Botrana: "La campaña que se hizo el año pasado fue la más grande de la historia".
- Gabriela Testa (Titular del Ente Mendoza Turismo) sobre los programas turísticos que mencionó Cornejo. "Se puso en valor el plan Pioneros, que da exenciones impositivas a la inversión privada en espacios geográficos rezagados de infraestructura como Huayquerías, el macizo de San Rafael y la Payunia (...) Se presentaron 60 postulantes y 30 ya tienen aprobada su documentación. El otro es el Programa de Infraestructura Turística Municipal, que destina 30 millones de fondos del resarcimiento. Esa es una iniciativa abierta para 18 municipios. Ya se presentaron 9".
- Rodolfo Montero (ministro de Salud) sobre las motoambulancias: "Detectamos que había casos, como los de accidentes en zonas de alta congestión vehicular, en los que podíamos mejorar los tiempos si había una unidad que llegara rápido para preparar a los pacientes para cuando arribaran luego las ambulancias".
"Hemos incorporado 6 motos para empezar. Son unidades donde va un enfermero en una moto y un médico en otra, llegan al lugar, hacen el triage y los preparan para que cuando llegue la otra ambulancia los traslade al hospital que corresponde".