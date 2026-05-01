El gabinete de Cornejo detalló la letra chica de los anuncios del 1 de mayo

En un intento por clarificar detalles del panorama, los funcionarios de su gobierno ofrecieron una conferencia de prensa después de la alocución.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Martín Kerchner Alfredo Cornejo Hebe Casado 11 Cuando Alfredo Cornejo terminó de hablar, sus ministros salieron a dar detalles. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

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A continuación, una selección de aportes significativos que se escucharon en ese diálogo con la prensa: