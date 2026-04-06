Cornejo acusó a los Félix de reclamar autonomía municipal y no cumplir con la que tienen

Cornejo versus los Félix por autonomía municipal Alfredo Cornejo les criticó a los hermanos Félix que reclamen una mayor autonomía municipal y que no cumplan con la que tienen disponible en materia de tránsito.

Y apeló al dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón "que dijo que no puede ser más fácil modificar o crear una constitución nueva de un municipio (con referencia a la Carta Orgánica que quiere redactar San Rafael) que modificar la constitución provincial" resaltó, porque el Gobierno marca que la ordenanza que habilitó avanzar con la Carta Orgánica no contó con los 2/3 de votos del Concejo Deliberante sanrafaelino, ni pasó por la Legislatura.

"La ordenanza no fue publicada, es insólito, no fue publicada en el Boletín Oficial, tiene un montón de deficiencias lo que han hecho en San Rafael", enumeró Cornejo.

Y le sugirió al "peronismo sanrafaelino" aprovechar la oportunidad de votar la autonomía municipal avalando el proyecto de enmienda del artículo 197 de la Constitución provincial que él envió ya a la Cámara de Diputados. "Esa autonomía es para los 18 departamentos, no sólo para San Rafael", espetó y hasta los pinchó: "Si están de acuerdo con que los municipios sean autónomos, bueno, que voten".

Las contradicciones de los hermanos Félix, según Cornejo

Ante un grupo de periodistas, el gobernador no se privó de marcar lo que él define como las "contradicciones flagrantes" de los hermanos Omar y Emir Félix, a la hora de reclamar autonomía municipal.

Recordó que la ley de tránsito, que se sancionó en el 2018, le otorga facultades a los municipios para atender los accidentes de tránsito sin lesionados en los ejidos urbanos.

"Ellos la tienen cuestionada con un conflicto de poderes y el municipio de San Rafael y el de Lavalle, son los únicos dos municipios en los que si hay un accidente sin lesionados tiene que ir la Policía de la Provincia de Mendoza a atenderlo, eso come personal que podría estar dedicado a la prevención del delito, a la represión del delito", criticó el gobernador.

Y lanzó: "Ellos (en alusión de los hermanos Félix) son autónomos por la galería (para aparentar), o sea autónomos por decir que son autónomos, pero cuando tienen una función como esta que el resto de los municipios asumió, no la cumplen".

Como para reforzar aún más sus argumentos, Cornejo comparó la decisión del intendente capitalino Ulpiano Suarez de comprometerse con la seguridad de Ciudad, al sumarse a la compra de pistolas Taser para que usen los preventores.

"El intendente puso la cara en la Legislatura pidiendo que le autorizaran a los preventores a usar las Taser. Hemos hecho un proceso responsable de un año de capacitación y de compra para poder comprar las más baratas con excepciones impositivas. Acá hay gente que quiere contribuir y no estar discutiendo la politiquería de la pelea y ellos (por los Félix) nos invitan a que sigamos hablando de eso", concluyó.