Una causa de alto impacto en materia de seguridad vial avanza donde una mujer fue detenida acusada de participar en la presunta emisión irregular de más de 3.400 aptos médicos necesarios para obtener licencias de conducir.
Fraude en licencias de conducir: atraparon a una mujer que emitió miles de aptos médicos truchos
La investigación detectó 3.477 certificados psicofísicos presuntamente falsos cargados en el sistema oficial. Analizan posibles cómplices y movimientos de dinero
La investigación, encabezada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la provincia de Salta, detectó la posible emisión de 3.477 aptos psicofísicos sin respaldo de estudios médicos reales.
Según la hipótesis de la fiscal, estos certificados habrían sido cargados en el sistema oficial a través del REPRE (Registro Provincial de Prestadores), sin que existieran constancias de atención.
La mujer detenida se desempeñaba como empleada administrativa en la Clínica Cruz Azul SRL, entidad vinculada a la realización de evaluaciones psicofísicas para choferes profesionales, según consigna el sitio Todo Jujuy.
En ese contexto, los investigadores sostienen que habría validado aptos sin controles efectivos y luego los habría ingresado al sistema, lo que permitió su utilización en trámites oficiales.
La causa de miles de licencias de conducir con certificados médicos truchos
El expediente se inició el 23 de diciembre tras una denuncia presentada por el representante legal de la clínica, quien detectó irregularidades tanto en la emisión de certificados como en la facturación asociada. A partir de allí, la Fiscalía avanzó en la recopilación de pruebas y en el análisis del funcionamiento interno del sistema de carga.
En las últimas horas se realizaron tres allanamientos en la capital salteña, donde se secuestró documentación relevante y se detuvo a la sospechosa, quien fue trasladada a la Alcaidía General. Además, se investigan inconsistencias en cuentas bancarias y movimientos financieros que podrían estar vinculados a la maniobra.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es que la carga de certificados irregulares habría continuado incluso después de que la mujer dejara de trabajar en la clínica, el 12 de diciembre último.
Este dato abrió una nueva línea investigativa sobre la posible participación de otras personas. De hecho, ya fueron identificados al menos dos presuntos colaboradores.
La causa busca determinar cómo se generaron los aptos, quiénes intervinieron en el circuito y si existió una estructura organizada para emitir certificados sin controles médicos reales.
Dado que se trata de documentación clave para la habilitación de conductores profesionales, el caso adquiere especial gravedad por su potencial impacto en la seguridad vial. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.