Fraude en licencias de conducir: atraparon a una mujer que emitió miles de aptos médicos truchos

La mujer detenida se desempeñaba como empleada administrativa en la Clínica Cruz Azul SRL, entidad vinculada a la realización de evaluaciones psicofísicas para choferes profesionales, según consigna el sitio Todo Jujuy.

licencias de conducir truchas salta 2 Hubo importanes allanamientos en Salta por la causa que investiga fraude en el otorgamiento de miles de licencias de conducir. Foto: gentileza Todo Jujuy

En ese contexto, los investigadores sostienen que habría validado aptos sin controles efectivos y luego los habría ingresado al sistema, lo que permitió su utilización en trámites oficiales.

La causa de miles de licencias de conducir con certificados médicos truchos

El expediente se inició el 23 de diciembre tras una denuncia presentada por el representante legal de la clínica, quien detectó irregularidades tanto en la emisión de certificados como en la facturación asociada. A partir de allí, la Fiscalía avanzó en la recopilación de pruebas y en el análisis del funcionamiento interno del sistema de carga.

En las últimas horas se realizaron tres allanamientos en la capital salteña, donde se secuestró documentación relevante y se detuvo a la sospechosa, quien fue trasladada a la Alcaidía General. Además, se investigan inconsistencias en cuentas bancarias y movimientos financieros que podrían estar vinculados a la maniobra.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es que la carga de certificados irregulares habría continuado incluso después de que la mujer dejara de trabajar en la clínica, el 12 de diciembre último.

policia salta 1 El allanamiento en la causa por las licencias de conducir truchas culminó con la detención de una mujer en Salta. Foto: ilustrativa

Este dato abrió una nueva línea investigativa sobre la posible participación de otras personas. De hecho, ya fueron identificados al menos dos presuntos colaboradores.

La causa busca determinar cómo se generaron los aptos, quiénes intervinieron en el circuito y si existió una estructura organizada para emitir certificados sin controles médicos reales.

Dado que se trata de documentación clave para la habilitación de conductores profesionales, el caso adquiere especial gravedad por su potencial impacto en la seguridad vial. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.