Denuncian que una nena de 7 años fue abusada en una escuela

El Ministerio de Educación informó que abrieron un sumario para investigar el hecho. Además, pusieron a disposición equipos de asistencia para la familia.

Fuentes policiales informaron que la denuncia fue realizada por familiares de la víctima y quedó bajo la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. La investigación busca determinar cómo fue el hecho y si todo ocurrió dentro de la institución.

Ante la situación, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que tomó conocimiento de la denuncia y que puso a disposición sus equipos de apoyo y contención para la nena y su familia.

Además, la subsecretaria de Gestión Estatal y la directora de Educación Especial del Ministerio se presentaron en la escuela, donde mantuvieron reuniones con integrantes del equipo docente y los directivos del establecimiento, además de ponerse a disposición de los familiares y brindarles información sobre el procedimiento en curso.

También dieron intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y empezó un sumario interno y externo con el objetivo de determinar las circunstancias que dieron origen a la denuncia.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades deberán establecer si existió algún hecho de violencia sexual y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Ministerio de Educación remarcó que acompañan a la familia y que continuarán colaborando con la Justicia para esclarecer el caso.

Fuente: tn.com.ar