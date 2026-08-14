La Justicia investiga un presunto abuso sexual de una nena de 7 años. El supuesto abuso de la menor habría sido dentro de la escuela.
Denuncian que una nena de 7 años fue abusada en una escuela
La Justicia investiga un presunto abuso sexual de una nena de 7 años. El supuesto abuso de la menor habría sido dentro de la escuela
La Justicia porteña investiga una denuncia por un presunto abuso sexual contra una nena de 7 años dentro de una escuela para chicos con discapacidad de Villa Devoto.
El ataque habría ocurrido en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3 - D. E. 17º, ubicada sobre la avenida Francisco Beiró al 4000. Un grupo de padres protestó en la puerta del establecimiento para reclamar respuestas.
El Ministerio de Educación informó que abrieron un sumario para investigar el hecho. Además, pusieron a disposición equipos de asistencia para la familia.
Fuentes policiales informaron que la denuncia fue realizada por familiares de la víctima y quedó bajo la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. La investigación busca determinar cómo fue el hecho y si todo ocurrió dentro de la institución.
Ante la situación, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que tomó conocimiento de la denuncia y que puso a disposición sus equipos de apoyo y contención para la nena y su familia.
Además, la subsecretaria de Gestión Estatal y la directora de Educación Especial del Ministerio se presentaron en la escuela, donde mantuvieron reuniones con integrantes del equipo docente y los directivos del establecimiento, además de ponerse a disposición de los familiares y brindarles información sobre el procedimiento en curso.
También dieron intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y empezó un sumario interno y externo con el objetivo de determinar las circunstancias que dieron origen a la denuncia.
Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades deberán establecer si existió algún hecho de violencia sexual y determinar las responsabilidades correspondientes.
El Ministerio de Educación remarcó que acompañan a la familia y que continuarán colaborando con la Justicia para esclarecer el caso.
Fuente: tn.com.ar
En pocas palabras
- Investigan abuso sexual: denuncian que una nena de 7 años fue presuntamente abusada dentro de una escuela en Villa Devoto.
- Autoridades intervienen: el Ministerio de Educación porteño inició un sumario y ofreció asistencia a la familia de la víctima.
- Acciones judiciales: la Justicia investiga el hecho, con la intervención de la Fiscalía Nacional N° 61, para determinar las circunstancias y responsabilidades.