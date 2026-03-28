Tras el megacorte de agua de Aysam, aún hay sectores sin servicio en el Gran Mendoza

En cuanto al estado de los principales establecimientos potabilizadores, el sistema muestra avances significativos: Luján I, Potrerillos, Luján II y Benegas ya se encuentran normalizados. Sin embargo, la planta de Alto Godoy continúa en una situación delicada, con reservas en estado crítico y operando al 39% de su capacidad, lo que condiciona la recuperación plena del servicio.

aysam agua potable obra Aysam realizó un corte de agua para mejorar el servicio. Las plantas de tratamiento van normalizando su caudal. Foto: gentileza AYSAM

Zonas afectadas por el corte de agua

Las complicaciones persisten especialmente en zonas que dependen de bombeo, lo que retrasa la restitución total del suministro. Entre los sectores más afectados se encuentran áreas de Luján de Cuyo —como Sol y Sierra, Urbano Las Sierras y Chacras de Coria—, el oeste de Godoy Cruz, barrios de Ciudad de Mendoza como La Favorita y la Quinta Sección, y también la zona oeste de Las Heras.