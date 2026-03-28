Tras el megacorte de agua de Aysam, aún hay sectores sin servicio en el Gran Mendoza

El operativo de optimización del sistema de agua potable en el Gran Mendoza, por parte de Aguas Mendocinas, continúa avanzando, aunque todavía se registran sectores con el servicio afectado por el corte de agua este sábado. Según la actualización de las 20, sigue en marcha el proceso de purga de acueductos y la recarga de redes, tareas clave para estabilizar el suministro.
En cuanto al estado de los principales establecimientos potabilizadores, el sistema muestra avances significativos: Luján I, Potrerillos, Luján II y Benegas ya se encuentran normalizados. Sin embargo, la planta de Alto Godoy continúa en una situación delicada, con reservas en estado crítico y operando al 39% de su capacidad, lo que condiciona la recuperación plena del servicio.
Zonas afectadas por el corte de agua
Las complicaciones persisten especialmente en zonas que dependen de bombeo, lo que retrasa la restitución total del suministro. Entre los sectores más afectados se encuentran áreas de Luján de Cuyo —como Sol y Sierra, Urbano Las Sierras y Chacras de Coria—, el oeste de Godoy Cruz, barrios de Ciudad de Mendoza como La Favorita y la Quinta Sección, y también la zona oeste de Las Heras.
Desde el organismo a cargo del servicio indicaron que estos sectores podrían normalizarse progresivamente durante la noche, a medida que se estabilicen los niveles de reserva y presión en la red.
En este contexto, se reiteró el pedido a la población de hacer un uso responsable y solidario del agua potable, evitando consumos innecesarios para preservar las reservas disponibles y acelerar la recuperación del sistema en toda el área metropolitana.