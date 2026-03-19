Mauricio Macri le dijo a su militancia que el PRO no es oposición, "es el complemento del cambio"

MAURICIO MACRI ENCABEZA UNA CUMBRE DEL PRO MAURICIO MACRI ENCABEZA UNA CUMBRE DEL PRO

En esa línea, Macri sostuvo que la estrategia del partido se apoya en tres ejes: reafirmar su identidad reformista, aportar experiencia de gestión y proyectarse como una alternativa con peso propio hacia el futuro. Además, dejó en claro que el PRO mantendrá su autonomía política, sin diluirse en una eventual alianza.

Las declaraciones también buscaron ordenar la interna del espacio, al fijar como prioridad el respaldo a las iniciativas clave del Ejecutivo en el Congreso.

Con este posicionamiento, Macri intenta reposicionar al PRO en la escena política como un actor central en el proceso de reformas, con capacidad para convertir las propuestas en políticas sostenibles.

Los puntos clave del mensaje de Macri

De acuerdo con lo expresado por el exmandatario, la estrategia del partido se asentará en 3 pilares:

Identidad de "Cambio": reafirmó que el ADN del PRO es la transformación y que no hay lugar para posiciones "tibias" o de bloqueo legislativo.

reafirmó que el ADN del PRO es la transformación y que no hay lugar para posiciones "tibias" o de bloqueo legislativo. Garantía de Gobernabilidad: se presentó como un aliado confiable que "sabe cómo gestionar el Estado", enviando un mensaje de tranquilidad a los mercados y a la sociedad.

se presentó como un aliado confiable que "sabe cómo gestionar el Estado", enviando un mensaje de tranquilidad a los mercados y a la sociedad. Proyección Electoral: al definirse como "el próximo paso", Macri proyecta un PRO que no se diluye en una fusión, sino que mantiene su autonomía para liderar una etapa de consolidación futura.