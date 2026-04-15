¿Qué es una doula de la muerte? La nueva formación que apasiona a Nicole Kidman

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"Puede sonar un poco extraño. Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola, y la familia solo podía brindarle lo que podía", dijo la actriz.

"Entre mi hermana y yo tenemos tantos hijos, nuestras carreras y nuestro trabajo, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo. Fue entonces cuando pensé: 'Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y solo para brindar consuelo y cuidado'", continuó explicando Kidman.

El padre de Kidman falleció en 2014, tras sufrir una caída en Singapur. "Así es la vida, uf. Definitivamente es un viaje. Y te das cuenta a medida que envejeces. Es despertarse a las 3 de la mañana llorando y jadeando", reveló la actriz.

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Ahora, Kidman ha decidido acompañar a otros en su despedida, como doula de muerte, y confesó: "Forma parte de mi desarrollo y es una de las cosas que voy a aprender".