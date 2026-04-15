Nicole Kidman decidió que no quiere ser actriz por lo que resta de su vida. Durante una conferencia en San Francisco, la protagonista de "Moulin Rouge", reveló que quiere ser doula de la muerte. La idea, ha asegurado, surgió durante los últimos días de su madre, fallecida en 2024.
¿Qué es una doula de la muerte? La nueva formación que apasiona a Nicole Kidman
La reconocida actriz Nicole Kidman reveló en una reciente entrevista que se convertirá en una doula de la muerte
¿Qué es una doula de la muerte?
La doula de la muerte o doula del final de la vida es una persona que asiste en el proceso de morir, como una matrona lo hace en el proceso del nacimiento. Las profesionales realizan una gran variedad de servicios, que incluyen la creación de documentos de voluntades anticipadas, suministro de soporte espiritual, psicológico y social, y, en pocos casos, asistencia física.
Como mencionamos previamente, Kidman dio a conocer esta noticia mientras estaba en formando parte del War Memorial Gym de la Universidad de San Francisco, en la que ha conversado con la periodista Vicky Nguyen durante un ciclo de conferencias.
"Puede sonar un poco extraño. Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola, y la familia solo podía brindarle lo que podía", dijo la actriz.
"Entre mi hermana y yo tenemos tantos hijos, nuestras carreras y nuestro trabajo, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo. Fue entonces cuando pensé: 'Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y solo para brindar consuelo y cuidado'", continuó explicando Kidman.
El padre de Kidman falleció en 2014, tras sufrir una caída en Singapur. "Así es la vida, uf. Definitivamente es un viaje. Y te das cuenta a medida que envejeces. Es despertarse a las 3 de la mañana llorando y jadeando", reveló la actriz.
Ahora, Kidman ha decidido acompañar a otros en su despedida, como doula de muerte, y confesó: "Forma parte de mi desarrollo y es una de las cosas que voy a aprender".