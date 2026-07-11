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Esta madrugada

Una mujer fue baleada en el pecho en medio de un ataque a su vivienda

La víctima tiene 26 años y vive en el barrio Nueva Generación, de Ciudad. La víctima está fuera de peligro y cuenta con antecedentes

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La mujer que recibió el balazo se encuentra internada en el hospital Lagomaggiore. 

La mujer que recibió el balazo se encuentra internada en el hospital Lagomaggiore. 

Una mujer de 26 años recibió un balazo en el pecho durante un ataque a tiros contra una vivienda del barrio Nueva Generación, en Ciudad. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto abrieron fuego contra una casa.

La víctima se encontraba junto a su pareja frente a la vivienda cuando una de las balas la alcanzó en el pecho. Fue trasladada por particulares al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internada.

Un disparo impactó en el pecho de la mujer

El barrio Nueva Generación, donde vive la joven que fue atacada a balazos por tres hombres que se desplazaban en moto.

El barrio Nueva Generación, donde vive la joven que fue atacada a balazos por tres hombres que se desplazaban en moto.

De acuerdo con la información policial, los agresores pasaron en moto y realizaron varios disparos contra la vivienda. En esas circunstancias, la joven fue alcanzada por una bala.

Según trascendió, la mujer tiene antecedentes penales por encubrimiento agravado iniciada en 2026 y otra por tentativa de robo agravado en poblado y en banda, correspondiente a 2018.

En el Hospital Lagomaggiore, los médicos le diagnosticaron un neumotórax izquierdo con derrame pleural. Si bien continúa internada, su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

Incidentes durante el procedimiento policial

Tras el ataque, la Policía preservó la escena y secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán incorporadas a la investigación para intentar identificar a los autores del hecho.

Mientras trabajaban en el lugar, un grupo de vecinos arrojó piedras contra los móviles policiales. Ante esa situación, los policías declararon haber realizado "disparos disuasivos" para despejar la zona. No hubo heridos durante esta situación.

La investigación quedó en manos de la Justicia la cual trabaja para establecer el móvil del ataque e identificar a los autores.

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