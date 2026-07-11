Una mujer fue baleada en el pecho en medio de un ataque a su vivienda

Según trascendió, la mujer tiene antecedentes penales por encubrimiento agravado iniciada en 2026 y otra por tentativa de robo agravado en poblado y en banda, correspondiente a 2018.

En el Hospital Lagomaggiore, los médicos le diagnosticaron un neumotórax izquierdo con derrame pleural. Si bien continúa internada, su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

Incidentes durante el procedimiento policial

Tras el ataque, la Policía preservó la escena y secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán incorporadas a la investigación para intentar identificar a los autores del hecho.

Mientras trabajaban en el lugar, un grupo de vecinos arrojó piedras contra los móviles policiales. Ante esa situación, los policías declararon haber realizado "disparos disuasivos" para despejar la zona. No hubo heridos durante esta situación.

La investigación quedó en manos de la Justicia la cual trabaja para establecer el móvil del ataque e identificar a los autores.