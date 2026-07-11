Una mujer de 26 años recibió un balazo en el pecho durante un ataque a tiros contra una vivienda del barrio Nueva Generación, en Ciudad. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto abrieron fuego contra una casa.
Una mujer fue baleada en el pecho en medio de un ataque a su vivienda
La víctima tiene 26 años y vive en el barrio Nueva Generación, de Ciudad. La víctima está fuera de peligro y cuenta con antecedentes
La víctima se encontraba junto a su pareja frente a la vivienda cuando una de las balas la alcanzó en el pecho. Fue trasladada por particulares al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internada.
Un disparo impactó en el pecho de la mujer
De acuerdo con la información policial, los agresores pasaron en moto y realizaron varios disparos contra la vivienda. En esas circunstancias, la joven fue alcanzada por una bala.
Según trascendió, la mujer tiene antecedentes penales por encubrimiento agravado iniciada en 2026 y otra por tentativa de robo agravado en poblado y en banda, correspondiente a 2018.
En el Hospital Lagomaggiore, los médicos le diagnosticaron un neumotórax izquierdo con derrame pleural. Si bien continúa internada, su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.
Incidentes durante el procedimiento policial
Tras el ataque, la Policía preservó la escena y secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán incorporadas a la investigación para intentar identificar a los autores del hecho.
Mientras trabajaban en el lugar, un grupo de vecinos arrojó piedras contra los móviles policiales. Ante esa situación, los policías declararon haber realizado "disparos disuasivos" para despejar la zona. No hubo heridos durante esta situación.
La investigación quedó en manos de la Justicia la cual trabaja para establecer el móvil del ataque e identificar a los autores.