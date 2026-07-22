Dura decisión judicial contra el empresario argentino que quiso contrabandear una pistola hacia Chile

También hallaron municiones de la pistola en cuestión.

La causa judicial tras el hallazgo de la pistola

Dentro de la camioneta del empresario se encontró una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9, calibre 9 milímetros. El arma de fuego estaba desarmada y oculta en distintas partes del habitáculo del vehículo.

La pistola no fue el único hallazgo. Los agentes aduaneros chilenos también encontraron un cargador de la misma y un total de 18 municiones del mismo calibre listas para ser cargadas y disparadas.

El empresario argentino quedó detenido y la Justicia de Chile lo imputó por los delitos de contrabando y tráfico de armas. Días después, el juez trasandino Daniel Chaucón Ojeda dictó la prisión preventiva argumentando que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad.

Además de la pistola había 18 municiones en la camioneta.

El contrabandista de la pistola apeló el fallo a través de la Defensoría Penal Pública que lo representa legalmente. Solicitó una medida cautelar más leve, en busca de salir del establecimiento carcelario.

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud del empresario y ordenó que continúe preso preventivamente en la cárcel de Los Andes. También se decretó un plazo de 5 meses para cerrar la investigación tras el hallazgo de la pistola y elevarla a juicio oral y público.