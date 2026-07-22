Un duro revés judicial recibió por parte de la Justicia chilena un argentino que fue atrapado hace algunas semanas ocultando una pistola en distintas partes de su camioneta cuando intentó ingresar al país vecino por el cruce de alta montaña.
Dura decisión judicial contra el empresario argentino que quiso contrabandear una pistola hacia Chile
La Justicia chilena dictó un drástico fallo contra el hombre de 53 años que fue atrapado con la pistola oculta en su camioneta
El hallazgo se produjo el martes 14 de julio pasado en el complejo fronterizo Los Libertadores, hasta donde llegó el empresario argentino de 53 años manejando su camioneta particular.
Cunado personal aduanero del país chileno se dispuso a realizar una requisa de rigor en el vehículo se encontró con la novedad: una pistola que estaba desarmada y buscaba ser contrabandeada al otro lado de la frontera.
La causa judicial tras el hallazgo de la pistola
Dentro de la camioneta del empresario se encontró una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9, calibre 9 milímetros. El arma de fuego estaba desarmada y oculta en distintas partes del habitáculo del vehículo.
La pistola no fue el único hallazgo. Los agentes aduaneros chilenos también encontraron un cargador de la misma y un total de 18 municiones del mismo calibre listas para ser cargadas y disparadas.
El empresario argentino quedó detenido y la Justicia de Chile lo imputó por los delitos de contrabando y tráfico de armas. Días después, el juez trasandino Daniel Chaucón Ojeda dictó la prisión preventiva argumentando que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad.
El contrabandista de la pistola apeló el fallo a través de la Defensoría Penal Pública que lo representa legalmente. Solicitó una medida cautelar más leve, en busca de salir del establecimiento carcelario.
Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud del empresario y ordenó que continúe preso preventivamente en la cárcel de Los Andes. También se decretó un plazo de 5 meses para cerrar la investigación tras el hallazgo de la pistola y elevarla a juicio oral y público.