Los dos mendocinos detenidos en Libia mientras integraban una misión humanitaria que se dirigía a Gaza, volvieron a comunicarse en las últimas horas con sus familias, tal como ocurrió hace una semana. Tanto Paula Giménez (42) como Lucas Aguilera (49) están "estables físicamente", describió la Agencia NODAL pero con mucha angustia y afectados psicológicamente.
Los mendocinos detenidos en Libia se comunicaron por segunda vez con sus familiares
Lucas Aguilera y Paula Giménez están estables físicamente pero con mucha incertidumbre por las malas condiciones de encierro y la indefensión jurídica
Las condiciones en las que permanecen presos junto a otros 8 integrantes del grupo que intentó llevar ayuda la ciudad palestina atacada por Israel son paupérrimas a lo que se suma las dificultades y obstáculos que les imponen las autoridades libias para acceder a garantías procesales de defensa.
Este jueves se cumplieron 18 días desde que fueron secuestrados, situación en la que permanecieron durante más de una semana hasta que las autoridades libias los blanquearon y admitieron que los tenían detenidos en una cárcel del este de ese país.
El deterioro psicológico
Las familias de Lucas Aguilera y Paula Giménez recibieron el miércoles 10 de junio la segunda comunicación telefónica por parte de ambos mendocinos. "Si bien la conversación permitió constatar que se encuentran físicamente estables, mencionaron un gran deterioro psicológico derivado de la presión de estar casi 20 días en aislamiento prolongado, encierro e incertidumbre absoluta", dijeron desde el entorno de Paula, que es psicóloga y Lucas, médico veterinario.
Las primeras llamadas con las familias fueron el 4 de junio mientras los detenidos estaban en huelga de hambre en reclamo por los padecimientos que estaban sufriendo en la cárcel que los alojaron y por la falta de comunicación respecto de los motivos de la detención.
Los dos mendocinos iban en la misión a Gaza en representación de la Agencia NODAL (Noticias de América Latina y El Caribe). El convoy de Global Sumudque integraban trató de avanzar por el norte de África para seguir hasta Egipto y de ahí virar hacia el norte y alcanzar la Franja de Gaza. Pero en el medio -en territorio libio- el trayecto se volvió más difícil. Allí los detuvieron el 24 de mayo y acusaron de "realizar actividades ilegales".
Iban con ayuda humanitaria hacia Gaza
"Lucas Aguilera y Paula Giménez continúan privados de su libertad por haber participado en una iniciativa civil y humanitaria orientada a facilitar el ingreso de asistencia médica, alimentos y ayuda de emergencia para la población palestina de Gaza", reclamaron familiares y amigos en un comunicado.
Ahora trascendió que a todos los integrantes del grupo les dijeron de modo informal, los guardias que los custodian, que antes de los 30 días desde la aprehensión producida el 24 de mayo, no tendrán novedades.
De las gestiones diplomáticas se esperan novedades de la Cancillería Argentina mientras miembros consulares de España e Italia ya han logrado visitar a los detenidos.
Junto a los dos mendocinos permanecen en la misma situación Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos).