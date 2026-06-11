Los mendocinos detenidos en Libia se comunicaron por segunda vez con sus familiares

mendocinos detenidos en libia1 Los 10 integrantes de la misión humanitaria detenidos en Libia. Foto: NODAL

El deterioro psicológico

Las familias de Lucas Aguilera y Paula Giménez recibieron el miércoles 10 de junio la segunda comunicación telefónica por parte de ambos mendocinos. "Si bien la conversación permitió constatar que se encuentran físicamente estables, mencionaron un gran deterioro psicológico derivado de la presión de estar casi 20 días en aislamiento prolongado, encierro e incertidumbre absoluta", dijeron desde el entorno de Paula, que es psicóloga y Lucas, médico veterinario.

Las primeras llamadas con las familias fueron el 4 de junio mientras los detenidos estaban en huelga de hambre en reclamo por los padecimientos que estaban sufriendo en la cárcel que los alojaron y por la falta de comunicación respecto de los motivos de la detención.

Los dos mendocinos iban en la misión a Gaza en representación de la Agencia NODAL (Noticias de América Latina y El Caribe). El convoy de Global Sumudque integraban trató de avanzar por el norte de África para seguir hasta Egipto y de ahí virar hacia el norte y alcanzar la Franja de Gaza. Pero en el medio -en territorio libio- el trayecto se volvió más difícil. Allí los detuvieron el 24 de mayo y acusaron de "realizar actividades ilegales".

Iban con ayuda humanitaria hacia Gaza

"Lucas Aguilera y Paula Giménez continúan privados de su libertad por haber participado en una iniciativa civil y humanitaria orientada a facilitar el ingreso de asistencia médica, alimentos y ayuda de emergencia para la población palestina de Gaza", reclamaron familiares y amigos en un comunicado.

Ahora trascendió que a todos los integrantes del grupo les dijeron de modo informal, los guardias que los custodian, que antes de los 30 días desde la aprehensión producida el 24 de mayo, no tendrán novedades.

De las gestiones diplomáticas se esperan novedades de la Cancillería Argentina mientras miembros consulares de España e Italia ya han logrado visitar a los detenidos.

Junto a los dos mendocinos permanecen en la misma situación Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos).