Por el incendio en República Dominicana, Cancillería gestionó pasaportes para los afectados

El hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana ardió el viernes y las pérdidas fueron totales para los viajeros, entre ellos varios mendocinos, que fueron evacuados.

Incendio en República Dominicana y posible reclamo judicial

En total, más de 30 argentinos que estaban alojados en el hotel siniestrado el viernes ya forman parte de un grupo de Whatsapp en el cual intercambian información acerca de las respuestas recibidas y del estado de salud general.

Durante el incendio muchos perdieron prácticamente todo lo que llevaban. No sólo la documentación de viajeros. La contingencia se ha resuelto con la provisión de ropa y otros elementos de uso diario.

"Desde el hotel Viva Dominicus Beach nos dijeron que cualquier reclamo debíamos canalizarlo a través de una demanda judicial", explicó Paula, la mendocina que está en República Dominicana con su pareja y su bebé.

Los argentinos evacuados por el devastador incendio del hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana son parte de los 1.700 pasajeros que estaban alojados el viernes, cuando se desató la emergencia.

La tragedia en el hotel incendiado

Franchesa Balvelino, italiana de 46 años, fue la única persona fallecida.

Franchesa Balvelino, italiana de 46 años, la única persona fallecida por el incendio en el hotel de República Dominiacana.

Hubo 8 heridos y poco más de 1.700 evacuados.

Gravísimos daños en las áreas comunes del establecimiento, indicó el primer parte oficial.

Los techos de paja de los parasoles y de los bungalows del complejo turístico ardieron rápidamente a poco de iniciarse el fuego.

La investigación y determinados peritajes serán claves para determinar el origen del siniestro y la presunta responsabilidad de propietarios y administradores de la cadena hotelera.