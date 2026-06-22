Los mendocinos que perdieron sus pertenencias por el incendio en el hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana lograron que la Cancillería argentina les gestione pasaportes de emergencia para regresar al país en los plazos previstos originalmente.
Por el incendio en República Dominicana, Cancillería gestionó pasaportes para los afectados
Los argentinos que perdieron todo por el incendio en un hotel de República Dominicana podrán regresar al país con pasaportes tramitados por Cancillería. Los mudaron a un alojamiento vecino
Paula, una de los afectadas por el incendio que devoró la mayor parte del hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana y dejó a una turista italiana fallecida, dijo este lunes a Diario UNO que todos los viajeros fueron reubicados en el vecino hotel Viva Dominicus Palace, perteneciente a la misma cadena turística.
"Agradecemos profundamente las gestiones de la Cancillería argentina, que se comprometió a tramitar pasaportes que nos permitan volver a casa", dijo.
Incendio en República Dominicana y posible reclamo judicial
En total, más de 30 argentinos que estaban alojados en el hotel siniestrado el viernes ya forman parte de un grupo de Whatsapp en el cual intercambian información acerca de las respuestas recibidas y del estado de salud general.
Durante el incendio muchos perdieron prácticamente todo lo que llevaban. No sólo la documentación de viajeros. La contingencia se ha resuelto con la provisión de ropa y otros elementos de uso diario.
"Desde el hotel Viva Dominicus Beach nos dijeron que cualquier reclamo debíamos canalizarlo a través de una demanda judicial", explicó Paula, la mendocina que está en República Dominicana con su pareja y su bebé.
Los argentinos evacuados por el devastador incendio del hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana son parte de los 1.700 pasajeros que estaban alojados el viernes, cuando se desató la emergencia.
La tragedia en el hotel incendiado
Franchesa Balvelino, italiana de 46 años, fue la única persona fallecida.
Hubo 8 heridos y poco más de 1.700 evacuados.
Gravísimos daños en las áreas comunes del establecimiento, indicó el primer parte oficial.
Los techos de paja de los parasoles y de los bungalows del complejo turístico ardieron rápidamente a poco de iniciarse el fuego.
La investigación y determinados peritajes serán claves para determinar el origen del siniestro y la presunta responsabilidad de propietarios y administradores de la cadena hotelera.