Incendio en un hotel de República Dominicana: la Embajada confirmó que había mendocinos hospedados

Aunque las causas todavía son investigadas por las autoridades dominicanas, distintos testimonios de huéspedes indicaron que el incendio comenzó mientras se realizaban trabajos en el sector de la recepción. Operadores turísticos explicaron que el fuego se propagó con rapidez debido a que buena parte de las áreas comunes de estos complejos está construida con palapas, estructuras de madera con techos de paja características de los resorts caribeños.

La cadena hotelera informó que todos los huéspedes fueron evacuados y trasladados a hoteles cercanos y otros establecimientos habilitados para garantizar su seguridad. También señaló que el operativo contó con la participación del Ministerio de Turismo, el Centro de Operaciones de Emergencias, hoteles de la zona y recursos aportados por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y Central Romana Corporation.

El hotel Viva Wyndham Dominicus Palace, que pertenece a la misma cadena y se encuentra en el mismo complejo, no sufrió daños y continúa funcionando con normalidad. Parte de los pasajeros evacuados fue alojada allí, mientras que otros fueron derivados a hoteles de Bayahíbe y del destino turístico Miches. La empresa indicó además que las causas del incendio serán determinadas una vez concluida la investigación técnica.

El destino es más fácil de acceder actualmente para los mendocinos, porque desde mayo pasado, se habilitó un vuelo directo desde Mendoza a Punta Cana y eso hace que aumente la cantidad de turistas locales en República Dominicana.

Así se veía como ardía el hotel Viva Dominicus. La situación generó un caos en la zona turística, ya que muchos pasajeros debieron ser alojados de urgencia en otros hoteles. Imagen: gentileza Leo Carmigiani

La Embajada asiste a los argentinos que perdieron sus pasaportes

Desde la Embajada Argentina en República Dominicana confirmaron a Diario UNO que entre los huéspedes había un grupo de mendocinos, quienes se encuentran en buen estado de salud.

La representación diplomática puso en marcha un operativo para asistir a los argentinos que perdieron sus pasaportes durante la evacuación y ya coordina turnos para emitir nueva documentación, de manera que puedan continuar sus vacaciones o regresar al país sin inconvenientes. Este es el teléfono para comunicarse con emergencias de la Embajada Argentina y poder tramitar de nuevo el pasaporte: +18093993817.

Más imágenes de lo que fue el incendio que destruyó el hotel Viva Dominicus y dejó como saldo una turista italiana fallecida y ocho heridos. Imágenes: gentileza Leo Carmigiani

Bayahíbe, uno de los destinos preferidos por los argentinos

Bayahíbe es uno de los principales destinos turísticos de República Dominicana y, según operadores turísticos argentinos, recibe durante todo el año una importante cantidad de visitantes de nuestro país, al punto de ser comparado con "la Reñaca del Caribe" por su popularidad.

Tras el incendio, las reservas previstas para el viernes y los días siguientes comenzaron a ser canceladas mientras se evalúan los daños sufridos por el hotel, uno de los más demandados de la zona por su propuesta de entretenimiento.

En ese contexto, un grupo de turistas cordobeses que se encontraba alojado en el complejo reconstruyó ante el portal El Doce TV los momentos de la evacuación. Relataron que el fuego avanzó rápidamente desde la recepción hacia otras áreas comunes del hotel, obligando a los huéspedes a abandonar el lugar y refugiarse durante varias horas en la playa, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.