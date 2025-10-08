Doble femicidio: una mujer y su hija fueron encontradas calcinadas en el interior de su vivienda.

Bahía femicidio víctimas Adriana Miriam Velázquez de 52 años y su hija Mariana Belén Bustos, de 25, quienes fueron encontradas calcinadas en su casa. Foto noticiasargentinas

De acuerdo a versiones logradas en el lugar, los vecinos intentaron ingresar a la vivienda, pero les resultó imposible debido a la cantidad de humo que había en el interior. Cuando llegaron los bomberos, tras un intenso trabajo con mangueras y otros elementos, hallaron en una de las habitaciones los cuerpos de las dos mujeres identificadas como Adriana Miriam Velázquez de 52 años y su hija Mariana Belén Bustos, de 25.

Una vez en el lugar personal policial se puso en contacto con vecinos de las víctimas, según trascendió, muchos de los ellos afirmaron haber escuchado detonaciones durante la noche y otros aseguraron haber visto la presencia de una persona que salía de la casa a bordo de una motocicleta de color rojo.

El propio fiscal que se presentó en el lugar de la tragedia, ordenó al personal policial preservar lazona para permitir el trabajo de integrantes de la Policía Científica y de los bomberos para determinar las causales del incendio como así también que es lo que pudo pasar en el lugar.

Durante las tareas de despeje, los bomberos encontraron en el interior de la vivienda restos de combustible, lo que refuerza la sospecha de que el acto fue provocado intencionalmente.

Ahora se analiza la existencia de cámaras de seguridad para determinar la presencia de alguna persona que habría concurrido a la casa de dos plantas a bordo de una motocicleta, según señalaron vecinos.

Los cuerpos de las dos mujeres serán sometidos en las próximas horas a la respectiva autopsia de rigor, mientras que voceros consultados indicaron que por el momento la causa está caratulada como averiguación causales de muerte.

Velázquez había enviudado hacía 2 años, trabajaba como personal de limpieza de viviendas y compartían la casa junto con su hija quien se dedicaba a la venta de comidas a través de viandas. Además, se supo que en los próximos días iba a mudarse con su pareja.

Los investigadores analizaban además las relaciones que tenía la mujer y su hija tenían con terceras personas, con allegados y hasta con el entorno para tratar de determinar entre otras hipótesis lo que pudo haber sucedido y que derivó en el incendio de la vivienda.

Bahía femicidio peritos El cuerpo calcinado de una mujer y su hija fueron hallados en el interior de su vivienda, y tratan de establecer quien ocasionó el incendio. Foto gentileza noticiasradioreflejos.com.ar

Los investigadores tratan de establecer además si el incendio fue iniciado con el combustible de la motocicleta de Bustos, ya que la tapa del tanque de nafta no estaba en su lugar y en cambio se encontraba arriba de un sillón de la casa.

En tanto, Federico Montero, delegado del Ministerio de Seguridad de la provincia en Bahía Blanca y en la región sudeste, le señaló a medios locales que “la fiscalía dispuso distintas medidas periciales que ya están en curso” y que se “analizará la escena y recoletar elementos que permitan arrojar luz sobre lo sucedido” a cargo de peritos de Policía Científica.

“Estamos trabajando todas las líneas investigativas, todas las hipótesis, desde la peor, para poder determinar con certeza qué fue lo que pasó”, indicó Montero, quien agregó: “Hay comentarios y versiones, pero no podemos aventurarnos sin una constatación real”.