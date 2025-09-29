Fatal: una mujer se lanzó desde una avioneta y murió al fallar el paracaídas.

Accidente mujer predio 0223 La mujer cayo en el predio Los Jazmines, cerca del Aeroclub Miramar, luego de lanzarse de una avioneta y fallar el paracaídas. Foto gentileza 0223.com.ar

Sus compañeros de vuelo relataron que en este salto Back utilizó otro equipo y no el habitual, lo que llamó la atención de los investigadores. Tras conocerse su deceso, las autoridades judiciales a cargo del caso ordenaron la realización de la autopsia para determinar las causas de su muerte, sumado a las pericias correspondientes.

Efectivos del Destacamentos Las Flores intervinieron en el lugar de la tragedia, en tanto que el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, aprobó el secuestro de arnés y la mochila para investigación.

Los resultados de todos los análisis, según medios locales, serán fundamentales para corroborar si la mujer sufrió algún problema de salud durante el salto o si el kit, concretamente, tuvo algún desperfecto.

Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y había nacido en Misiones, pero hace varios años vivía en la ciudad de Mar del Plata, donde practicaba paracaidismo. Además era escritora y terapeuta especializada en autismo.

Accidente mujer tragedia perfil Un trágico final tuvo una experimentada deportista al estrellarse contra el suelo al fallar el paracaídas tras lanzarse desde una avioneta. Foto gentileza perfil.com

“El Aeroclub Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo de Miramar en el día de la fecha, en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, dice el comunicado difundido por la Comisión Directiva de la entidad.

En el escrito, informaron que el aeroclub “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”, y agregaron: “Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor”.