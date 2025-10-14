Para Adorni y Santilli, Trump se refirió a las elecciones 2027 cuando supeditó el apoyo a Milei

Diego Santilli Diego Santilli. Foto: Noticias Argentinas

Los argumentos de Adorni y Santilli

"El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas", indicó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Luego dio su parecer sobre los dichos del mandatario norteamericano. De acuerdo con Adorni: "Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede. Fin".

Mientras tanto, el ahora principal candidato a diputado nacional libertario en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, consideró que Donald Trump no dejó dudas sobre su respaldo a la Argentina. Además, el Colorado, aprovechó para cuestionar al kirchnerismo.

"Trump fue muy claro: el apoyo a la Argentina está garantizado porque el gobierno de Javier Milei demostró que nuestro país por, primera vez, tiene un rumbo y un programa económico claro con el equilibrio fiscal como base. Estas son las políticas que van a sacar a la Argentina del hundimiento al que nos condenó el kirchnerismo", dijo Santilli.

Santilli interpretó que el condicionamiento al que se refirió Trump es con respecto a las presidenciales que se harán dentro de dos años y no a las próximas elecciones legislativas.

Para el dirigente libertario: "Por eso, si en 2027 gana un tipo como Kicillof, ese apoyo no se va a sostener porque ya han demostrado que sus políticas nos llevaron al fracaso y la decadencia".

Luis Petri, eufórico

Luis Petri fue uno de los primeros en salir este lunes a destacar el anuncio de Donald Trump con referencia a su apoyo a Javier Milei realizado a menos de dos semanas de las elecciones legislativas 2025 en Argentina.

El ministro de Defensa de la Nación y primer candidato a diputado nacional en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, calificó como histórico lo sucedido en Estados Unidos duranta la gira que lleva adelante el presidente de la Nación.

En sus redes sociales, Luis Petri escribió: "Histórico momento. Con el presidente Javier Milei estamos haciendo grande otra vez a la Argentina". En su breve mensaje, el mendocino agregó la clásica arenga del partido gobernante: "¡Viva la libertad carajo!".