Desactivaron el paro de los controladores aéreos y hay tregua en los aeropuertos por 5 días hábiles

El próximo hito en esta negociación será el viernes 23 a las 11, día en que los representantes gremiales y los directivos de la empresa estatal se sentarán nuevamente a la mesa para intentar cerrar un acuerdo definitivo que evite el colapso del sistema en plena temporada estival.

El blindaje legal de vuelos por ser "servicio esencial"

Más allá de la conciliación, el marco legal vigente protege a los usuarios frente a posibles paros futuros. Al ser considerada la navegación aérea como un servicio esencial, la ley impone límites estrictos a los reclamos:

Sin margen para sorpresas: el gremio no puede decretar paros de un momento a otro; debe presentar un cronograma detallado con al menos 5 días de anticipación.

Vuelos asegurados: en caso de llegar a una protesta, el sindicato está obligado por ley a garantizar que el 45% de las operaciones aéreas se realicen normalmente.

Desde EANA subrayaron que la prioridad absoluta es alcanzar una solución mediante el diálogo, evitando que las diferencias salariales o laborales terminen perjudicando a los miles de viajeros y trabajadores que dependen de la conectividad aérea. La empresa insiste en que cualquier medida de fuerza intempestiva de los controladores aéreos causaría un daño irreparable al sistema y al turismo nacional.