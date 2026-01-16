Los pasajeros que tengan vuelos programados para los próximos días podrán respirar tranquilos porque se frenó el paro de los controladores aéreos. La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó este viernes una prórroga de 5 días hábiles en la conciliación obligatoria que mantienen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el gremio de los técnicos (Atepsa).
Desactivaron el paro de los controladores aéreos y hay tregua en los aeropuertos por 5 días hábiles
Hasta el 26 de enero, el gremio de los controladores aéreos tiene prohibido realizar cualquier medida de fuerza que afecte la operatividad de los vuelos
Con esta medida, se garantiza la normalidad de los servicios de control terrestre y seguridad aérea en todo el país, incluyendo el aeropuerto de Mendoza.
Cronograma de la negociación por el paro
La extensión administrativa estira el plazo de "paz social" hasta el lunes 26 de enero a las 8. Hasta esa fecha, el sindicato tiene prohibido realizar cualquier medida de fuerza que afecte la operatividad de los vuelos.
El próximo hito en esta negociación será el viernes 23 a las 11, día en que los representantes gremiales y los directivos de la empresa estatal se sentarán nuevamente a la mesa para intentar cerrar un acuerdo definitivo que evite el colapso del sistema en plena temporada estival.
El blindaje legal de vuelos por ser "servicio esencial"
Más allá de la conciliación, el marco legal vigente protege a los usuarios frente a posibles paros futuros. Al ser considerada la navegación aérea como un servicio esencial, la ley impone límites estrictos a los reclamos:
-
Sin margen para sorpresas: el gremio no puede decretar paros de un momento a otro; debe presentar un cronograma detallado con al menos 5 días de anticipación.
Vuelos asegurados: en caso de llegar a una protesta, el sindicato está obligado por ley a garantizar que el 45% de las operaciones aéreas se realicen normalmente.
Desde EANA subrayaron que la prioridad absoluta es alcanzar una solución mediante el diálogo, evitando que las diferencias salariales o laborales terminen perjudicando a los miles de viajeros y trabajadores que dependen de la conectividad aérea. La empresa insiste en que cualquier medida de fuerza intempestiva de los controladores aéreos causaría un daño irreparable al sistema y al turismo nacional.