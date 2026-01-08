La NASA en alerta: monitorea una "situación médica" delicada con un astronauta en la Estación Espacial

La caminata espacial suspendida debía durar aproximadamente seis horas y media. Durante ese tiempo, Mike Fincke y Zena Cardman tenían la tarea de instalar nuevo hardware en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Este tipo de actividades extravehiculares representan misiones de alto riesgo que demandan un esfuerzo físico considerable y meses de entrenamiento específico. La decisión de interrumpir estas labores subraya la seriedad con la que la NASA está tratando el estado del astronauta involucrado.

Comunicado escueto de la NASA

El comunicado de la NASA no brindó muchos detalles sobre la salud del astronauta.

Ante la incertidumbre generada por el estado de salud del tripulante, la organización emitió una declaración oficial para precisar el alcance del incidente: "Como actualización de nuestra comunicación anterior respecto a una situación médica a bordo de la Estación Espacial Internacional, el asunto involucra a un solo miembro de la tripulación que se encuentra estable. Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluyendo la posibilidad de un final anticipado para la misión de la Crew-11. Estas son las situaciones para las que la NASA y nuestros socios entrenan y se preparan para ejecutar de manera segura. Proporcionaremos más actualizaciones dentro de las próximas 24 horas".

De acuerdo a la cultura de la agencia, los detalles sobre la salud del cuerpo de astronautas se manejan con un alto nivel de reserva. Históricamente, es poco común que se brinden descripciones públicas detalladas sobre las patologías que ocurren durante el servicio activo. No obstante, antecedentes cercanos muestran que la NASA no duda en modificar planes operativos ante cualquier signo de malestar. En 2024, por ejemplo, se suspendió una actividad externa por incomodidad en un traje, mientras que en 2021 un nervio pinzado motivó una cancelación similar.

En esta ocasión, la situación médica podría derivar en el fin prematuro de la expedición si los especialistas determinan que el entorno de microgravedad es contraproducente para la recuperación del afectado. Mientras se mantiene el monitoreo constante, el equipo en tierra analiza si los recursos disponibles en la Estación Espacial Internacional son suficientes para estabilizar al astronauta o si el transporte de retorno debe activarse en las próximas semanas para asegurar una atención hospitalaria convencional en suelo terrestre.