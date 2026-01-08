La NASA en alerta: monitorea una "situación médica" delicada con un astronauta en la Estación Espacial

La NASA ha manifestado un estado de alerta institucional tras la detección de un inconveniente de salud que afecta a un astronauta dentro de la Estación Espacial Internacional. Esta situación ha obligado a la administración espacial a considerar medidas excepcionales, entre las que destaca la posibilidad de adelantar el regreso de la tripulación completa a la Tierra. La prioridad absoluta de la organización en este momento es garantizar la seguridad de sus integrantes, lo que ha derivado en una evaluación exhaustiva de los protocolos de emergencia vigentes para este tipo de contingencias en el espacio exterior.
El escenario actual surgió durante la tarde del miércoles, momento en el que se identificó la preocupación médica. Como consecuencia inmediata, la NASA procedió a la cancelación de una caminata espacial que estaba programada para el día jueves. Aunque la identidad del astronauta afectado no ha sido divulgada por razones de confidencialidad, las autoridades confirmaron que el paciente se encuentra en una condición estable dentro del complejo orbital. El laboratorio cuenta con suministros médicos básicos y medicación diseñada para atender emergencias moderadas durante las misiones de larga duración.
La suspensión de actividades en la Estación Espacial Internacional
La Estación Espacial Internacional funciona actualmente bajo un esquema de rotación que suele extenderse entre seis y ocho meses. La tripulación denominada Crew-11, que inició su estadía en agosto tras despegar desde Florida, tenía previsto su retorno original para el mes de mayo. Este grupo está integrado por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. La alerta generada ha modificado el cronograma de trabajo habitual de estos profesionales de manera drástica.
La caminata espacial suspendida debía durar aproximadamente seis horas y media. Durante ese tiempo, Mike Fincke y Zena Cardman tenían la tarea de instalar nuevo hardware en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Este tipo de actividades extravehiculares representan misiones de alto riesgo que demandan un esfuerzo físico considerable y meses de entrenamiento específico. La decisión de interrumpir estas labores subraya la seriedad con la que la NASA está tratando el estado del astronauta involucrado.
Comunicado escueto de la NASA
Ante la incertidumbre generada por el estado de salud del tripulante, la organización emitió una declaración oficial para precisar el alcance del incidente: "Como actualización de nuestra comunicación anterior respecto a una situación médica a bordo de la Estación Espacial Internacional, el asunto involucra a un solo miembro de la tripulación que se encuentra estable. Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluyendo la posibilidad de un final anticipado para la misión de la Crew-11. Estas son las situaciones para las que la NASA y nuestros socios entrenan y se preparan para ejecutar de manera segura. Proporcionaremos más actualizaciones dentro de las próximas 24 horas".
De acuerdo a la cultura de la agencia, los detalles sobre la salud del cuerpo de astronautas se manejan con un alto nivel de reserva. Históricamente, es poco común que se brinden descripciones públicas detalladas sobre las patologías que ocurren durante el servicio activo. No obstante, antecedentes cercanos muestran que la NASA no duda en modificar planes operativos ante cualquier signo de malestar. En 2024, por ejemplo, se suspendió una actividad externa por incomodidad en un traje, mientras que en 2021 un nervio pinzado motivó una cancelación similar.
En esta ocasión, la situación médica podría derivar en el fin prematuro de la expedición si los especialistas determinan que el entorno de microgravedad es contraproducente para la recuperación del afectado. Mientras se mantiene el monitoreo constante, el equipo en tierra analiza si los recursos disponibles en la Estación Espacial Internacional son suficientes para estabilizar al astronauta o si el transporte de retorno debe activarse en las próximas semanas para asegurar una atención hospitalaria convencional en suelo terrestre.