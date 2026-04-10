¿Por qué se ve tan diferente la foto del planeta Tierra del Artemis II en 2026 con respecto a la tomada en 1972?

A eso se suma la geometría del momento. Durante parte del trayecto, la nave Orion observó el planeta Tierra con el Sol oculto detrás de ella. En ese contexto aparece un fenómeno poco visible desde la superficie. Se trata de la luz zodiacal, un resplandor tenue generado por partículas de polvo que reflejan la luz solar en el espacio. Es una iluminación débil, casi fantasmal, pero suficiente para que los sensores modernos la registren.

Artemis II (2)

El otro gran factor: la tecnología.

La referencia inevitable es la icónica “Canica Azul”, capturada durante Apollo 17. Aquella fotografía del planeta Tierra mostraba el hemisferio completamente iluminado por el Sol, con colores definidos y un contraste natural. Fue tomada con una cámara analógica Hasselblad desde unos 33.000 kilómetros, en condiciones ideales: luz directa, exposición equilibrada y un planeta en su versión más reconocible.

Uno de los datos clave está en su configuración técnica. Tenía un ISO cercano a 50.000. En fotografía, esto implica una sensibilidad extrema a la luz. Permite captar escenas muy oscuras, pero introduce brillo, grano y una sensación difusa. No es un error: es una decisión necesaria.

Mientras en 1972 se trabajaba con película química, hoy la NASA utiliza cámaras digitales de alta sensibilidad, derivadas de equipos profesionales como los de Nikon. Estos sensores no buscan replicar lo que vería el ojo humano, sino capturar información que antes era invisible: estrellas débiles, reflejos mínimos, estructuras de luz imperceptibles.

La comparación final es inevitable. La imagen de 1972 mostraba un planeta Tierra luminoso, llena de vida bajo el Sol. La de hoy revela otra cara. La de un mundo suspendido en la oscuridad del espacio, apenas delineado por reflejos cósmicos.