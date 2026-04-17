De "computadora humana" a ingeniera que hizo historia en la NASA

Mary Jackson Mary Jackson tenía un talento excepcional para las matemáticas.

Las computadoras humanas de la NASA

En sus inicios, formó parte del área de “computadoras humanas”, un grupo de mujeres que realizaban cálculos complejos a mano en un contexto marcado por la segregación racial, donde las personas eran separadas por su color de piel. Pero su ambición iba más allá.

Tras destacarse en su trabajo, fue invitada a participar en un programa de formación para ingenieros. Para hacerlo, tuvo que pedir un permiso especial para asistir a clases en una escuela solo para blancos, un claro reflejo de las barreras de la época.

Lejos de rendirse, Jackson completó su formación y en 1958 se convirtió en la primera mujer afroamericana ingeniera de la NASA. Durante casi dos décadas, trabajó en investigaciones clave sobre aerodinámica, especialmente en el estudio del flujo de aire alrededor de aeronaves, contribuyendo al desarrollo de la aviación moderna.

W. Jackson La sede de la NASA en Washington D.C. ahora está dedicada a la científica Mary Jackson.

Con el tiempo, al notar las dificultades que enfrentaban otras mujeres para crecer profesionalmente, decidió dar un giro en su carrera. Aceptó un rol administrativo para influir directamente en la contratación y promoción de mujeres dentro de la NASA, luchando por la igualdad de oportunidades.

Mary W. Jackson murió en 2005, pero su legado sigue vivo. Hoy es recordada como una pionera que rompió barreras de género y raza en uno de los campos más exigentes del mundo. La ingeniera logró demostrar que el talento y la perseverancia pueden cambiar la historia.

En 2016 salió el libro y la película Figuras ocultas, que cuenta su vida y la de otras mujeres negras trabajaron en la NASA y ayudaron a Estados Unidos a competir y vencer a la URSS en la carrera espacial durante la Guerra Fría.